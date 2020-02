Trump går i Obamas fotspor med sin dronekrig

President Donald Trump skryter åpent av å likvidere al-Qaida- og IS-ledere, men kan ennå ikke måle seg med fredsprisvinner Barack Obama i antall droneangrep.

Bare tre dager etter at Barack Obama flyttet inn i Det hvite hus i januar 2009, ga han grønt lys til to droneangrep i Waziristan i Pakistan.

En saudiarabisk al-Qaida-leder var mål for det første angrepet, men unnslapp. Hvem som var mål for det andre angrepet er uklart, men feil hus ble lagt i grus. Minst 20 sivile ble drept i de to angrepene , blant dem flere barn.

Obama erkjente aldri de sivile tapene, og satte heller ikke ned foten for flere slike droneangrep, tvert imot.

Da Obama ni måneder senere sto i Oslo rådhus som fredsprisvinner og holdt sitt Nobel-foredrag, snakket han varmt om å bygge varig fred i verden, men argumenterte samtidig med at «krigens instrumenter spiller en rolle i bevaring av freden».

Hver tredje dag

Om Obama da siktet spesifikt til droner vites ikke, men etter bare ni måneder i presidentstolen hadde han gitt grønt lys til flere slike likvideringer enn forgjengeren George W. Bush gjorde i løpet av sine åtte år.

The Bureau of Investigative Journalism i Storbritannia har dokumentert hvert eneste luftangrep USA gjennomførte under Obama, og konkluderer med at han ga grønt lys til 563 slike angrep, de aller fleste med droner. Det tilsvarer omtrent ett slikt angrep hver tredje dag i løpet av de åtte årene han var president.

Den liberale tankesmia New America i USA anslår at det ble gjennomført 571 droneangrep mot utvalgte mål i Pakistan, Somalia og Jemen under Obama.

Sivile ofre

Ifølge Micah Zenko i uavhengige Council on Foreign Relations , som viser til rapporter fra amerikansk etterretning, det amerikanske forsvaret og medier, ble minst 3.797 mennesker, inkludert 324 sivile, drept i droneangrep autorisert av Obama.

Det er trolig et forsiktig anslag, skal man tro tidligere forskning.

Stanford Law School og New York University School of Law konkluderte alt i 2012 med at hvert fjerde offer for amerikanske droneangrep var sivil, og at bare 2 prosent av de drepte kunne karakteriseres som viktige mål.

– Skikkelig god

Forskere har slått fast at det er rundt 30 ganger større sannsynlighet for sivile tap når det benyttes droner i stedet for bemannede fly i et angrep, men for USA er både risikoen og kostnaden mindre.

Obama selv kommenterte sjelden dronekrigens mange sivile ofre, men skal ved en anledning nærmest ha spøkt med det kritikere hevdet var brudd på folkeretten.

– Det virker som om jeg er skikkelig god til å drepe folk, visste ikke at dette skulle bli en av mine sterke sider, skal Obama ha sagt til nære medarbeidere etter droneangrepet som drepte den amerikanske al-Qaida-toppen Anwar al-Awlaki i september 2011, ifølge boken «Double Down» av de to amerikanske gravejournalistene Mark Halperin og John Heilemann.

Blant Obamas krasseste kritikere var partikollegaen og tidligere president Jimmy Carter som i et innlegg i The New York Times hudflettet Obama for å ha satt «en grusom og uvanlig rekord».

– Regjeringens antiterrorpolitikk strider mot minst 10 av de 30 artiklene i FNs menneskerettighetserklæring, tordnet Carter i innlegget.

Skryter hemningsløst

President Donald Trump har derfor måttet slite for å leve opp til forgjengerens renommé, men skryter i motsetning til Obama hemningsløst hver gang amerikanske styrker lykkes med å likvidere menn som IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi, den iranske generalen Qasem Soleimani og nå sist al-Qaida-toppen Qasim al-Raymi.

For å slippe et uheldig søkelys på de mange sivile ofrene i slike angrep, beordret Trump i mars 2018 en slutt på offentliggjøringen av slike tall.

Selv om Obama fortsatt leder i antall droneangrep, trappet Trump kraftig opp antallet slike angrep, først og fremst i Somalia og Jemen.

Ifølge New America har han til nå gitt grønt lyst til 13 angrep i Pakistan, 103 i Jemen og 151 i Somalia, de fleste av dem med droner.

