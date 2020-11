Trump gir seg ikke: Straks taler Biden direkte

President Donald Trump hevder hardnakket at han har vunnet presidentvalget. Straks taler Biden direkte.

¨NEW YORK (NETTAVISEN/NTB): President Donald Trump mener valget er gjennomsyret av fusk.

Klokken 02.00 taler Joe Biden direkte. Se direktesendingen øverst i saken.

– Jeg vant valget. Jeg fikk 71 millioner lovlige stemmer, tvitret Trump i 23-tiden lørdag kveld norsk tid.

Trump gjentok også påstandene om at valget var preget av fusk.

– Fæle ting foregikk som observatører ikke fikk lov til å se. Dette har aldri hendt før. Millioner av poststemmer ble sent til mennesker som aldri spurte etter dem, la han til.

Trump er svært stolt over hvor mange stemmer han fikk.

- 71,000,000 lovlige stemmer! - Det meste NOENSINNE for en sittende president! skriver han på Twitter.

President Donald Trump kom lørdag tilbake til Det hvite hus etter å ha tilbragt flere timer på golfbanen. Ifølge Det hvite hus kommer han ikke til å vise seg offentlig i løpet av lørdagen.

Twitter har flagget meldingene med varsler om at de kan inneholde feilinformasjon. Trump hadde i en tidligere uttalelse lørdag allerede understreket at de vil bringe valgresultatet inn for retten.

– Vi har også legitime juridiske innsigelser som kan påvirke hvem som er den endelige vinneren. I Pennsylvania, for eksempel, har våre valgobservatører ikke blitt gitt reell mulighet til å observere valgprosessen, sa han til i uttalelsen.

Tidligere lørdag kom Trumps advokat Rudy Giuliani med anklager om valgfusk i blant annet delstaten Pennsylvania. Giuliani varslet at Trump-kampanjen allerede mandag vil gå rettens vei for å bestride valgresultatet.

Joe Biden holder sin seierstale klokken 20 lokal tid lørdag kveld i Wilmington i Delaware. Det tilsvarer klokken 2 natt til søndag norsk tid

Trump vil ikke vise seg offentlig

Det hvite hus har signalisert overfor journalister at president Donald Trump ikke kommer til å vise seg offentlig i løpet av lørdagen.

Kort tid før Joe Biden ble erklært som vinner av presidentvalget lørdag formiddag lokal tid, dro presidenten til en golfklubb i Virginia der han spilte i flere timer.

Lørdag ettermiddag kom han tilbake til Det hvite hus. I sin siste Twitter-melding , som ble skrevet flere timer tidligere, skriver han med store bokstaver at han vant valget.

Hans personlige advokat Rudy Giuliani kom lørdag med anklager om valgfusk i blant annet delstaten Pennsylvania. Påstandene er så langt ikke dokumentert.