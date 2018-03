USAs president Donald Trump har ringt Vladimir Putin og gratulert ham med valgseieren i Russland. De to planlegger nå et toppmøte.

– Vi kommer trolig til å møtes i en ikke altfor fjern framtid, sier Trump, som omtaler tirsdagens telefonsamtale med Putin som «veldig god».

Den amerikanske presidenten sier han vil møte russeren for å diskutere våpenkappløp, Ukraina, Nord-Korea og Syria.

Trump ringte Putin for å gratulere, og over telefon diskuterte de to presidentene muligheten for å møtes så snart det lar seg gjøre, heter det i en uttalelse fra Moskva.

Kreml opplyser at presidentene blant annet snakket om å hindre nytt våpenkappløp. De tok også til orde for nærmere samarbeid for å bekjempe terrorisme, heter det fra Moskva.

