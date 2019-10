Trump håner Greta Thunberg - igjen

USAs president Donald Trump deler et svært kritisk innlegg om Greta Thunberg på Twitter.

Den unge, svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16) fikk både positive og negative tilbakemeldinger etter at hun refset verdens ledere i en tale under FNs klimamøte i New York forrige uke.

USAs president Donald Trump var én av mange som kom med et sarkastisk stikk til den unge klimaaktivisten.

- For en skuespiller

Nå har Trump nok en gang rettet indikerte kritikk mot Thunberg ved å dele et Twitter-innlegg.

«Fortsett den gode jobben Kellie!» skriver Trump på Twitter og deler meldingen hennes som lyder:

«For en skuespiller! ‘Jeg burde ha vært på skolen’. Hun får den beste utdannelsen som sosialisme kan stjele. Jeg nekter å bli holdt som gissel av noen som nettopp har fått en midlertidig lisens (learner’s permit). Sorry kiddo (unge). Be AI om å prøve igjen,» skriver Kellie på Twitter.

Trump re-tvitret meldingen ved 13-tiden torsdag ettermiddag norsk tid, tidlig om morgenen amerikansk tid.

Mange kritiske røster har forsøkt å så tvil om innholdet og faktagrunnlaget i talen til Thunberg. Nettavisen har tidligere fått en klimaforsker til å faktasjekke innholdet.

«Veldig lykkelig ung jente»

Etter Thunbergs tårefylte tale i FN mandag forrige uke, der hun innstendig manet til kamp mot global oppvarming og tordnet mot verdens ledere, tvitret Trump sarkastisk om den glødende engasjerte svenske 16-åringen.

«Hun virker som en veldig lykkelig ung jente som ser fram til en lys og vidunderlig framtid. Så fint å se!» skrev han.

En annen mektig verdensleder, Russlands president Vladimir Putin, har også nylig rettet kritikk mot den unge klimaaktivisten.

- Ingen har forklart Greta at den moderne verden er kompleks og annerledes, og at folk i Afrika eller i mange asiatiske land ønsker samme levestandard som i Sverige, sa Putin på en energikonferansen i Moskva onsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

- Utnytter barn og tenåringer

Putin fastslår at det er viktig å høre på og støtte unge mennesker som er opptatt av klima, men mener at man må fordømme dem som utnytter barn og tenåringer for personlige formål.

- Jeg er sikker på at Greta er en snill og oppriktig jente, men de fleste voksne må gjøre alt de kan for å ikke bringe tenåringer og barn inn i ekstreme situasjoner, sier Putin.