Trump håper å bli stilt for riksrett

President Donald Trump sier han håper at Demokratene stiller han for riksrett. For da må presidentkandidat Joe Biden og sønnen også vitne, mener Trump.

Trump forventer å bli behandlet rettferdig i en eventuell riksrett, heter det i et uttalelse fra Det hvite hus torsdag. – President Trump vil han en rettssak i Senate fordi det er det eneste kammeret der han kan vente seg en rettferdig prosess i henhold til grunnloven, står det i uttalelsen gjengitt av nyhetsbyrået Reuters. Les også Hunter Biden avslørt av DNA-test Dersom det blir satt i gang en riksrettssak mot Trump vil utfallet bli avgjort i Senatet, der Republikanerne har flertall. Den pågående riksrettsgranskingen foregår i Representantenes hus der Demokratene har flertall. – Vi forventer å få høre fra vitner som faktisk var vitne til, og muligens deltok i korrupsjon, som Adam Schiff, Joe Biden, Hunter Biden og den såkalte varsleren, for å nevne noen, sier pressetalsmann Hogan Gidley i Det hvite hus, med henvisning til Adam Schiff, som lederen etterretningskomiteen i Representantenes hus. (©NTB)