Trump har fortalt rådgivere at han vil nekte å forlate Det hvite hus: - Har bikket over til galskap

President Donald Trump skal ha fortalt flere rådgivere at han vil nekte å forlate Det hvite hus på dagen for presidentinnsettelsen.

NEW YORK (Nettavisen): 20. januar skal påtroppende president Joe Biden innsettes som president i Washington.

Så langt har ikke president Donald Trump erkjent nederlaget, og nå opplyser kilder til CNN at Trump skal ha uttalt at han nekter å forlate Det hvite hus på innvielsesdagen.

- Trump får flere raseriutbrudd

- I sine øyeblikk av dypeste fornektelse har Trump fortalt noen rådgivere at han vil nekte å forlate Det hvite hus på innvielsesdagen, bare for å ha gått bort fra dette senere. Muligheten for dette har skremt noen rådgivere, men få tror Trump faktisk vil følge det opp, skriver CNN.

En rådgiver sier til CNN at Trump kommer til å gå av, men at presidenten bare har noen sinneutbrudd.

- Han får flere raseriutbrudd. Han kommer til å dra. Han langer bare ut, sier rådgiveren.

De gangene man har tatt opp dagen for innsettelsen av Joe Biden og livet etter 20. januar med presidenten, skal Trump ha stengt fullstendig ned. Han ønsker ikke å diskutere det, ifølge kilder CNN har snakket med.

Flere gir uttrykk for at Trump ikke har planer om å delta på innsettelsen.

- Han kommer ikke til å gjøre det, sier en rådgiver.

- Trump tror valget ble stjålet

Men selv om Trump nå skal ha begynt å akseptere nederlaget, så har han ifølge flere rådgivere boret seg så langt inn i informasjonen han får, at han ikke bare har begynt å spre desinformasjon, men at han også har begynt å ta det til seg.

- Han er blitt foret med så mye desinformasjon at han tror at dette ble stjålet fra ham, sier en rådgiver.

Beviser for Trumps påstander omfattende valgfusk er aldri lagt fram. Påstandene har blitt avvist både av delstatsmyndigheter, USAs nasjonale valgkommisjon, utenlandske valgobservatører og USAs daværende justisminister William Barr.

Christopher Krebs, som ledet Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CIAS), som er underlagt Det amerikanske sikkerhetsdepartementet og var ansvarlig for datasikkerheten under presidentvalget, har også avvist påstandene om omfattende juks. 18. november ble han sparket av Trump.

- Det har bikket over til galskap

Samtidig strømmer det nå inn hundrevis av henvendelser til Det hvite hus fra folk som ønsker å bli benådet av Trump før han går av. Siden presidenten ikke skal ha vist noen interesse for å følge de formelle kanalene gjennom Justice Department's Pardon Attorney, så kommer mange av henvendelsene nå direkte til Trump selv, Det hvite hus, eller til personer som står Trump nær.

Trumps rådgiver og svigersønn Jared Kushner, Trumps stabssjef Mark Meadows og Trump-rådgiver Pat Cipollone er alle personer som nå får eposter og telefoner fra folk som ønsker benådning, når de ikke får tak i Trump direkte.

- Det har bikket over til galskap. Det er masse aktivitet, sier en person som er kjent med situasjonen til CNN.

- Alle antok at dette ikke er noen formell prosess, og at de bør nå ut til administrasjonen direkte. Alle håper de har en venn av en venn av en fetter til en fetter som de håper får dem til å lese e-posten sin, sier vedkommende.

Justisdepartementet skal ha mottatt flere titalls tusen henvendelser om benådning, i tillegg til de flere hundre henvendelsene som har gått direkte til personer tilknyttet Det hvite hus, skriver CNN.

Trump vurderer nå benådning for mer enn to dusin personer i sin innerste krets som han mener kan være utsatt for forfølgelse for politiske formål senere.

Jobber med hevnplaner

Presidenten skal ifølge CNN likevel har brukt mest krefter de siste seks ukene på å reflektere over valgtapet og utforme strategier for måter å bestride det på. Trump har blant annet jobbet opp mot flere republikanere for å få dem til å hjelpe ham med å ugyldiggjøre valget.

Presidenten jobber også med planer om hvordan han skal hevne seg på de partikollegaene som har gått mot ham, inkludert de republikanske guvernørene i Arizona og Georgia. Andre mål for dette er toppsjefer i Fox News og justisminister William Barr, som nettopp offentliggjorde at han vil gå av før nyttår.

Trump: - Folk er sinte

Nylig gikk presidenten også til angrep på Republikanernes senatsleder Mitch McConnell, etter at han erkjente nederlaget og gratulerte Joe Biden med valgseieren.

- Trumps allierte kritiserer McConnell for å ha gratulert Biden. Mitch, 75.000.000 STEMMER, en rekord for en sittende president (med stor margin). For tidlig å gi opp. Det republikanske partiet må endelig lære seg å kjempe. Folk er sinte! skriver presidenten på Twitter.

