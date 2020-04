Trump har gitt ordre om å skyte mot iranske marinefartøy

Det skriver presidenten selv i en Twitter-melding onsdag.

NEW YORK (Nettavisen): - Jeg har bedt den amerikanske marinen om å skyte ned og ødelegge alle iranske marinefartøy skal hvis de trakasserer skipene våre til sjøs, skriver Trump på Twitter.

«Farlige» handlinger mot amerikanske skip

Meldingen kommer i kjølvannet av flere episoder mellom iranske marinefartøy og amerikanske skip.

I forrige uke meldte NTB/AP om at totalt elleve iranske marinefartøy gjentatte ganger skal ha gjennomført «farlige og forstyrrende» handlinger mot amerikanske skip nord i Arabiahavet.

Se video fra US Navy her :

Fartøyene fra den iranske revolusjonsgardens marine skal ha krysset baugen og akterenden på flere amerikanske militære skip på nært hold og i høy hastighet. Ved en av manøvrene skal ett av fartøyene ha vært mindre enn ti meter unna et kystvaktskip, opplyser den amerikanske marinen.

Hendelsen skal ha skjedd mens gruppen av amerikanske skip øvde i internasjonalt farvann. Skipene USS Paul Hamilton, USS Firebolt, USS Sirocco og USCGC Wrangell, Puller og Maui deltok i øvelsene.

Marinen pekte da på at de «farlige og provoserende handlingene økte risikoen for feilnavigering og kollisjon» og at det var klare brudd på internasjonale sjøregler.

De amerikanske fartøyene advarte flere ganger via radio og signaliserte med lydsignaler uten å få svar. Etter en time svarte de iranske fartøyene på radio og manøvrerte bort.

Den amerikanske marinen, kystvakten og hæren har siden slutten av mars gjennomført felles operasjoner i Arabiahavet.

- Planlegger angrep

Trump har tidligere denne måneden hevdet at Iran planlegger et snikangrep på amerikanske styrker i Irak.

– Hvis det skjer, kommer Iran virkelig til å måtte betale en høy pris, skriver presidenten.