Trump har ingen intensjon om å møte iranere

USAs president Donald Trump sier han ikke har noen intensjon om å møte iranske tjenestemenn under FNs hovedforsamling i New York.

– Ingenting er helt utelukket, men jeg har ingen intensjon om å møte Iran, sa Trump da han reiste fra Washington til New York søndag. Han understreket likevel at han er fleksibel.

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif er allerede i New York, der han i et intervju med CBS News benektet at Iran står bak angrepet på et saudiarabisk oljeanlegg nylig.

– Vi er sikre på at en eventuell uavhengig FN-granskning vil vise at angrepet ikke kom fra Iran, sa han og la til at Iran ikke sto bak.

Trump skjerpet i forrige uke sanksjonene han har innført mot Iran siden han trakk USA ut av atomavtalen mellom Iran og verdens viktigste stormakter.

Det har den siste tiden vært snakket om et toppmøte mellom Trump og Irans president Hassan Rouhani for å minske spenningen, men det er hittil blitt avvist av USA.

Irans president Hassan Rouhanis rådgivere har ikke fått visum til USA, og får dermed ikke delta på programmet under FNs hovedforsamling.

Ifølge det iranske nyhetsbyrået ISNA er Rouhanis rådgivere blitt nektet amerikansk visum, og dermed er det uklart hvem som blir hans ledsagere i USA denne uken.

Rouhani ankommer New York mandag. Onsdag skal han tale til FNs hovedforsamling.

Også journalistene som pleier å være med Rouhani på hans utenlandsturer, har fått visumnekt, ifølge ISNA.

President Rouhani og utenriksminister Mohammad Javid Zarif fikk visum først torsdag. Zarif har kun fått lov til å ta med to av sine rådgivere.

