Trump henger ut reporter i ny video

President Donald Trump henger ut en reporter etter at han brått avsluttet et intervju han hadde med CBS News' «60 Minutes».

NEW YORK (Nettavisen): I flere Twitter-meldinger natt til onsdag går Trump til angrep på CBS News etter et intervju han gjorde med «60 Minutes».

Les også: Her har Trump en knusende ledelse

Han henger også ut reporteren som gjennomførte intervjuet, Lesley Stahl, for at hun ikke gikk med maske.

Se video øverst i saken.

Trump la ut en video av av henne på Twitter, der han skriver følgende:

- Her er Lesley Stahl fra 60 Minutes uten en maske i Det hvite hus etter intervjuet med meg. Mye mer kommer, skriver Trump på Twitter.

Trump: - Falsk og forutinntatt intervju

Natt til onsdag kom også nyheten om at Trump avbrøt, eller brått avsluttet, et intervju med 60 Minutes.

Trump la også ut en Twitter-melding som viser at han var svært misfornøyd med intervjuet.

- Jeg er glad for å kunne informere dere om at jeg av hensyn til nøyaktighet i rapporteringen vurderer å legge ut intervjuet mitt med Lesley Stahl fra 60 Minutes, FØR DET SKAL PÅ LUFTA! Dette vil bli gjort slik at alle kan få et glimt av hvilket et FALSK og FORUTINNTATT intervju dette er …

... Alle bør sammenligne denne forferdelige valginntrengingen med de nylige intervjuene med Sleepy Joe Biden! skriver Trump.

I tillegg til å ha avsluttet intervjuet brått, skal Trump også ha droppet en felles seanse med visepresidenten, ifølge CNN.

Trump lot seg intervjue i 45 minutter før han avsluttet intervjuet fordi han mente nyhetskanalen hadde nok stoff, får CNN opplyst fra to kilder.

CBS News har ikke selv kommentert hendelsen.

Også Demokratenes presidentkandidat Joe Biden og visepresidentkandidat Kamala Harris skal være med i samme program. De gjorde intervjuene hver for seg, mens Trump og Mike Pence etter planen skulle filmes sammen, men Trump kom ikke tilbake for å filme den seansen, skriver CNN.

Trump besøkte viktig vippestat

President Donald Trump reiste på tirsdag også til en av de viktigste staten i årets presidentvalg, Pennsylvania, heller enn å forberede seg til den siste valgdebatten.

Debatten natt til fredag norsk tid kan være Trumps siste og beste mulighet til å endre retningen på årets valgkamp. Presidenten henger etter i målingene i de fleste vippestatene og fortsatte tirsdag reisevirksomheten, denne gang nord til Pennsylvania.

– Dersom vi vinner i Pennsylvania, vinner vi hele greia, sa Trump på flyplassen i Erie.

Se hele talen til Trump her:

Mens Trump reiser på valgmøter, har Biden har valgt en annen tilnærming. Han holder seg hjemme i Wilmington i Delaware og forbereder debatten sammen med et par nære medarbeidere.