Trump hermer etter Demokratene med ubeviste påstander om valgjuks

Det er svært alvorlig når Trump undergraver tilliten til det amerikanske valgsystemet med ubeviste påstander om valgjuks. Men har vi ikke hørt dette før - fra Demokratene?

– Jeg var kandidaten de simpelthen stjal et valg fra.

Sitatet er fra Hillary Clinton, publisert i New York Times, en uke før valget.

– Vi trenger stemmetall så overveldende at Trump ikke kan snike eller stjele sin vei til seier, sa Clinton til Demokratenes landsmøte i august.

August var også måneden da Demokratene lanserte konspirasjonsteorier og ubeviste påstander om at Trump hadde bedt den nye direktøren av postvesenet om å herpe posttjenestene på en måte som gjorde at poststemmer ikke ville komme fram i tide.

Du har kanskje hørt om disse teoriene, fordi NTB og norsk presse videreformidlet dem ukritisk - uten et snev av bevis på at det var noe i det.

– Du kan drive den beste valgkampanjen, du kan til og med bli presidentkandidat og få valget stjålet fra deg, sa Clinton i mai 2019.

Pressemas og Russland-påstander

Demokratene - og pressen - har aldri sluttet å snakke om hvordan Trump «stjal» valget fra Clinton i 2016, og har i hele år snakket om hvordan Trump kom til å forsøke å «stjele» valget i 2020.

Samtidig som pressen maste uendelig om hvordan Trump nektet å si på forhånd om han ville godta et valgnederlag, hadde Clinton og Demokratene i årevis gjort det tydelig for alle at de fremdeles ikke hadde godtatt valgresultatet i 2016.

Rett etter valget i 2016 mente hele 50 prosent av demokratene at Russland hadde tuklet med stemmetallene for å hjelpe Trump vinne. I mars 2018 hadde tallet gått opp til 66 prosent, til tross for at amerikanske myndigheter har avkreftet dette flere ganger. Men støttespillerne til Clinton må ha fått ideen fra et eller annet sted.

Det er kanskje ikke så rart at både demokratene og andre som leser nyhetene tror på dette, når pressen ordlegger seg som de gjorde for å skape forvirring rundt dette. Et eksempel er da VG slo opp overskriften: «Slik skal russerne ha hacket valget». VG lot seg inspirere av amerikanske medier.

Når Clinton og Demokratene i tillegg begynte å anklage Trump for et hemmelig samarbeid med russiske myndigheter for å vinne valget - igjen helt uten bevis, og som nå har blitt grundig motbevist - så var det en implisitt anklage om at Trump fikk Russland til å tukle med stemmetallene på hans vegne.

Tapte - men mente selv hun vant

Etter demokraten Stacy Abrams tapte guvernørvalget i Georgia i 2018 satte hun i gang, i likhet med Clinton, en kampanje for å anklage Republikanerne for å ha jukset, og mente at hun var den legitime vinneren av valget.

– Jeg føler meg komfortabel med å si nå at jeg vant, sa Abrams til New York Times Magazine i april 2019, fem måneder etter hun tapte valget.

Medienes faktasjekkere så ingen grunn til å faktasjekke henne på dette. Pressen skrev aldri at hun truet demokratiet ved å undergrave tilliten til valgsystemet med ubeviste påstander om juks.

Ingen journalister måpte over at Abrams kunne finne på å hevde at hun vant et valg hun ikke vant.

Har vi glemt Bush-årene, dere?

Når vi nå leser hvordan norske medier kler seg med forferdelse over at Trump anklager Demokratene for å stjele valget fra ham, vil jeg dra i gang en liten minnestund over hvordan den samme gjengen holdt på etter presidentvalgene i 2000 og 2004, da George W. Bush vant.

«Bush vant makta i 2000 etter et svært omstridt valg mot Al Gore. Mange mente Bush stjal valget.»

– Eirik Grasaas-Stavenes, Klassekampen, 27. august 2020

«– Men i svært mange amerikaneres øyne vil Bush alltid være presidenten som stjal valget i 2000, understreker Edwards.»

– NTB, 27. desember 2008

«President, George W. Bush, som stjal valget han egentlig tapte…»

– Halvor Elvik, Dagbladet, 11. september 2006

«Spådommen er derfor langt på vei oppfylt, Ohio ble det nye Florida i 2004, og Bushs ettermæle vil antakelig bli at han stjal valget ikke bare én, men to ganger, og dermed suverent utklasser Tricky Dick som den verste presidenten i USAs historie.»

– Eirik Øverland, Klassekampen, 11. oktober 2005

«Motsetningene som startet med at Bush stjal valget i Florida i 2000 og i Ohio i 2004 og som har fått løgnene til å ulme.»

– Peter M. Johansen, Klassekampen, 28. juli 2005

«Etter president valget i 2000 var Michael Moore så rasende over den måten George W. Bush stjal valget på, at han satte seg ned å skrev en bok der han tar et voldsomt oppgjør med alt han mener er galt i det amerikanske samfunnet.»

– Klassekampen, 3. februar 2003

«Stjal Bush-administrasjonen valget? Ingen av rapportene går så langt i konklusjonene sine, men det er naturligvis mange demokrater som stiller seg det spørsmålet. Republikanerne svarer med å avvise dem som konspirasjonsteoretikere. Det blir å skyte seg selv i foten. […] Mange er ikke klar over at folk faktisk reiste seg etter at George W. Bush stjal valget i 2000.»

– Åse Brandvold, Klassekampen, 22. desember 2004

«Demokratene mener fortsatt at Bush stjal valget og at minoritetsvelgere ble diskriminert.»

– Helge Øgrim, Dagbladet, 2. november 2004

«[Greg] Palast er herostratisk berømt for artikler om «Hvordan Bush-familien stjal valget i Florida i 2000»…»

– Dagsavisen, 20. januar 2004

«Stjal George W. Bush seieren fra John Kerry i presidentvalget? Mange demokrater spør seg - og i mangel av offentliggranskning - har de funnet urovekkende svar i andre kanaler.»

– Ingeborg Eliassen, Stavanger Aftenblad, 27. november 2004

«USAs 43. president beskrives i Europa som tomhjernet pappagutt og blodtørstig bøddel. Også på hjemmebane hagler det møkk på Texas-guvernøren mange mener stjal valget.»

– Helge Øgrim, Dagbladet, 20. januar 2001

«Flertallet av USAs sorte befolkning synes overbevist om at Bush stjal valgseieren, og det er et faktum at han på valgdagen fikk over en halv million færre stemmer enn motkandidaten.»

– Morten Fyhn, Aftenposten, 20. januar 2001

Dette er bare et lite utvalg av alt som har blitt skrevet i norsk presse og offentlighet om dette opp gjennom årene.

Den samme type påstander som nevnes her har også blitt publisert i bøker av norske forfattere, for eksempel Ole O. Moen, en av de mest siterte i norsk presse om USA.

Manglende kritisk blikk

Det bør ikke være noen tvil om at Demokratene i en årrekke anklagde Bush for å ha stjålet begge valgene sine, noe mediene ikke har stilt seg kritiske til, men deltatt i å spre påstander om.

De aller fleste er enige om at Trumps utspill om valgjuks er farlige for tilliten til det amerikanske valgsystemet, men hvorfor var ikke Demokratene og pressen enige i at akkurat de samme type påstander mot Bush og Trump de siste 20 årene var like alvorlige?

I realiteten speiler Trump bare den hyperpartiske, uansvarlige, useriøse, konspirasjonsteoriladede atferden de selv har drevet og sluppet unna med i alle år.

