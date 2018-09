Trump hyller rakettfri parade i Nord-Korea

Nord-Korea feiret søndag at det er 70 år siden landet ble grunnlagt. Donald Trump er begeistret over at dagen ble feiret uten at landet viste fram raketter.

Soldater marsjerende i takt og panservogner preget gatebildet i Pyongyang, mens jagerfly viste seg fram fra luften. Men langdistanserakettene som Nord-Korea har pleid å vise fram ved tidligere årsmarkeringer, glimret med sitt fravær.

Leder Kim Jong-un fulgte med fra en balkong i en bygning på Kim Il-sung-plassen, med Li Zhanshu som representant fra det kinesiske regjeringspartiet ved sin side. De to vinket til folkemengden nedenfor.

Også USAs president Donald Trump har fått med seg at paraden gikk uten at langdistanserakettene ble vist fram.

– Dette er en stor og veldig positiv markering fra Nord-Korea. Takk, formann Kim. Vi vil begge vise at alle tar feil. Det er ikke noe som er bedre enn god dialog mellom to mennesker som liker hverandre! Mye bedre enn før jeg ble president, skriver Trump på Twitter.

Kinas president Xi Jinping gratulerte også søndag Kim med 70-årsmarkeringen. Xi hyllet det han kalte «en ny historisk æra» for Nord-Korea. Xi sa han ønsker å samarbeide med Kim for å utvikle et sunt forhold mellom Nord-Korea og Kina og å fremme regional fred og stabilitet.

(©NTB)

Mest sett siste uken