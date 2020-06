Trump i ekstase over ny rekord-interesse

- Den heteste billetten noensinne!

NEW YORK (Nettavisen): Det er knallhard kamp om Donald Trump-billetter. USA er svært hardt rammet av koronakrisen med 2,1 millioner registrerte smittetilfeller og rundt 118.000 dødsfall.

Les også: Sjokktall for Trump: Ekspertene tatt på senga

Koronatallene stiger i flere stater

Men til tross for at mer enn 12 delstater i forrige uke hadde sitt høyeste antall koronasmittetilfeller per uke, og minst ni delstater hadde en økning i innleggelser, så står president Donald Trump hardnakket på at han vil ha i gang sine velkjente folkemøter.

Les også: - Jeg ønsker ikke fingeren til Joe Biden på utløserknappen

Det første folkemøtet Trump ønsker å gjennomføre etter at koronaviruset kom til USA, skal etter planen finne sted i Oklahoma i slutten av uken.

Les også: Kinas «flaggermuskvinne» advarer om at koronaviruset bare er «toppen av isfjellet»

Planen var først at valgkampmøte skulle finne sted i Tulsa nå på fredag 19. juni, men det ble senere utsatt med én dag fordi det sammenfalt med merkedagen for slutten på slaveriet i USA.

Les også: Nye påstander om Melania Trump i ny bok

Møtet i Tulsa i delstaten Oklahoma møtte stor motbør, ikke bare for at det ble plassert på Juneteenth, merkedagen for slutten på slaveriet i USA i 1865 og en dag som derfor regnes som en feiring og fridag for mange afroamerikanere, men også fordi Trump valgte Tulsa, skriver NTB.

Les også Sjokktall for Trump: Ekspertene tatt på senga

Tulsa var åsted for raseopptøyene i 1921, regnet som det verste tilfellet av rasistisk motivert vold i amerikansk historie, blant annet omtalt i Oklahomas historiearkiv, skriver NTB.

Trump: - Nesten én million mennesker

Interessen blant folk for å komme på folkemøtet til Trump er enorm. President Trump skriver på Twitter mandag at nesten en millioner mennesker har søkt om å få billett.

- Nesten én million mennesker har bedt om billetter til lørdagens folkemøte i Tulsa, Oklahoma! skriver Trump på Twitter mandag ettermiddag.

I Tulsa bor det 400.000 mennesker, noe som betyr at over dobbelt så mange som bor i byen, har bedt om billett.

- Den heteste billetten noensinne!

Om det stemmer slik Trump skriver, at nesten én million mennesker, har meldt sin interesse, så har interessen rundt folkemøtet i så fall eksplodert de siste par dagene. Så sent som på lørdag oppdaterte Trumps kampanjemanager, Brad Parscale, en Twitter-melding om interessen rundt folkemøtet. Han skrev da at 300.000 personer hadde søkt om å få billetter til folkemøtet.

Les også Nye påstander om Melania Trump i ny bok

"Trump #MAGA Folkemøte i Tulsa er den heteste billetten noensinne! skrev han på Twitter.

Brad Parscale skrev også på Twitter på fredag at de også vurderer en annen begivenhet i byen, slik at flere kan få oppleve presidenten.

- Vi ser på muligheten for et annet arrangement i byen slik at flere kan få være med @realDonaldTrump. Blir STORT i den mest åpne staten i nasjonen! skriver Parscale.

Må signere kontrakt

På grunn av smittefaren må de som søker på billetter underskrive en kontrakt der de fraskriver arrangøren ansvaret om de blir smittet av koronaviruset.

- Ved å komme på folkemøtet, så påtar du og alle frivillige gjester seg all risiko relatert til eksponering av COVID19 og samtykker til ikke å holde president Donald Trump, Inc.; BOK Center; ASM Global, eller noen av deres tilknyttede selskaper, styremedlemmer, offiserer, ansatte, agenter, entreprenører eller frivillige ansvarlige for sykdom eller skade, heter det i ansvarsfraskrivelsen.

Les også: Ferske tall om hvem som blir smittet av koronaviruset overrasker

Hillary Clinton reagerer

Veldig mange reagerer på at Trump kaller inn til folkemøte midt i koronakrisen. En av dem som reagerer strekt, er Hillary Clinton.

- Hvis folkemøtene dine kommer med en ansvarsfraskrivelse, så skal du ikke holde dem, skriver hun på Twitter.

Guvernøren i Oklahoma, republikaneren Kevin Stitt, mener derimot at folkemøtet bekrefter at staten er «et nasjonalt eksempel på en forsvarlig og trygg gjenåpning».