Trump i nabokrangel: - President Non Grata

President Donald Trump er i konflikt med naboene.

NEW YORK (Nettavisen): Ryktene går om at president Donald Trump har tenkt å flytte til Florida og ta permanent bolig på sitt feriested Mar-a-Lago. Men det er det ikke alle som liker, skriver Washington Post.

«President Non Grata»

- Vi vil ikke ha deg som nabo, skriver avisen og viser til korrespondanse mellom naboer og kommunen.

«President Non Grata», skriver avisen Daily Mail, som også har kastet seg over nabokrangelen.

Bakgrunnen for konflikten er at president Donald Trump tidligere skal ha lovet og signert på at hans feriested, Mar-a-Lago, aldri skulle bli gjort om til en permanent bolig for Donald Trump. Det er dette løftet naboer nå er redd for at Trump skal bryte etter at han går av som president.

Trump har allerede meldt flytting fra New York til Florida.

Trump kan «unngå en pinlig situasjon»

Washington Post har fått tilgang til et brev fra advokatene til familien DeMoss, som bor like ved Mar-a-Lago.

I et brev fra deres advokater til kommunen krever de at Trump ikke får tillatelse til å flytte til Mar-a-Lago på permanent basis. Naboene, med Nancy DeMoss Wolgemuth i spissen, viser til en kontrakt som Trump skrev under på i 1993 der han lovet å aldri flytte inn og brukte stedet som en permanent bolig.

I brevet skriver de at Trump kan «unngå en pinlig situasjon» ved å ikke flytte inn, siden han nå risikerer å bli kastet ut i forbindelse med et eventuelt søksmål, skriver Washington Post.

Kjempeinvestering for Trump

President Donald Trump kjøpte Mar-a-Lago i 1985 for rundt ti millioner dollar, eller rundt 90 millioner norske kroner. I dag er anlegget verd rundt 160 millioner dollar, eller rundt 1,4 milliarder norske kroner, ifølge Forbes.

Ifølge Daily Mail har Trump tidligere vært i konflikt med kommunen flere ganger. Han har blant annet vært i konflikt med Palm Beach fordi han ikke fikk tillatelse til å bygge en havn ved Mar-a-Lago. Han har også saksøkt Palm Beach på grunn av flystøy knyttet til flyplassen som ligger like ved anlegget.

