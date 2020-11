Trump i natt: - Jeg kan også hevde dette

President Donald Trump er rasende.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): - Joe Biden skal ikke urettmessig gjøre krav på presidentens kontor. Jeg kan også gjøre det kravet. Forberedelsene til rettssaker begynner akkurat nå! skriver president Donald Trump i en Twitter-melding i natt.

Uttalelsen kommer samme kveld som Joe Biden holdt en tale om at det er på tide at USA samles som en nasjon igjen. Se video av talen til Biden øverst i saken.

Biden: - Demokratiet fungerer

– Demokratiet funger, og stemmen din vil bli talt. Det nytter ikke hvor hardt noen prøver å stanse opptellingen, din stemme blir talt, lovet Biden da han talte i Wilmington i Delaware fredag kveld lokal tid.

Han sa også at det er på tide at USA samles som en nasjon igjen.

– Vi er kanskje politiske motstandere, men vi er ikke fiender. La oss legge sinnet og demoniseringen bak oss, sa Biden.

Joe Biden sa i en tale til nasjonen fredag kveld at tallene viser at han vil vinne valget, og at han allerede er i gang med å forberede seg på å ta over.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden understreket i en tale til nasjonen fredag kveld at han er klar til å ta fatt på kampen mot koronaviruset, redde økonomien og samle landet.

Tidligere fredag ble det spekulert om han ville holde en seierstale, men planene ble ifølge flere medier endret da ingen hadde kåret ham til vinner fredag kveld.

– Vi har ikke en endelig seierserklæring ennå, men tallene viser oss at det er klart. Vi kommer til å vinne dette kappløpet, sa Biden i sin tale i Wilmington.

Mener han har nasjonen i ryggen

Biden la i talen vekt på at han ligger an til å vinne flere nye stater og at han vil være en president for hele USA.

– Vi slår Trump med over fire millioner stemmer, sa presidentkandidaten.

Biden sa at han kommer til å vinne Georgia, Pennsylvania, Arizona og Nevada, de fire gjenstående statene det er knyttet spenning til.

– Og se på de nasjonale tallene. Vi kommer til å vinne dette med et klart flertall, med nasjonen bak oss, sa Biden.

Frykter kraftig smittevekst

Biden sa at han allerede har holdt møter med eksperter for å se på hvordan han kan møte de to krisene USA står overfor, koronapandemien og de økonomiske problemene den har medført.

– Vi venter ikke på å få jobben gjort, slo Biden fast.

– Jeg er klar til å ta opp kampen fra dag én. Det ser nå ut til at vi kan komme opp mot 200.000 smittetilfeller på en dag. Vi kan aldri måle smerten så mange familier har følt, sa Biden.

Biden leder nå med 28.833 stemmer i Pennsylvania etter den siste oppdateringen av stemmene fra storfylkene fredag.

Valgmyndighetene i både Philadelphia og Allegheny-fylket, med storbyen Pittsburgh, avsluttet opptellingen i 10.30-tiden fredag kveld.

Biden leder med 28.833 stemmers forsprang til Donald Trump. Ledelsen har økt kraftig utover kvelden, og blant stemmene som gjenstår er poststemmer der Demokratene er ventet å gjøre det klart best.

Dersom Biden vinner Pennsylvanias 20 valgmenn, vil han kunne kåres til valgvinner selv uten delstaten Arizona, som AP og Fox News har kåret ham til vinner i, men ikke andre medietungvektere i USA.

Trump vant Pennsylvania med like over 44.000 stemmer i forrige valg.

President Donald Trump er derimot ikke enig om at kampen er over.

- Jeg hadde et stort forsprang i alle disse statene sent inn i valgnatten, bare for å se ledelsen forsvinne mirakuløst etter hvert som dagene gikk. Kanskje denne ledelsen kommer tilbake når vår rettslige prosedyre går videre! skriver Trump på Twitter i natt.

Senator: – Biden har vunnet Pennsylvania

Demokratenes senator i Pennsylvania, Bob Casey, sier at Joe Biden fredag kveld langt på vei har vunnet den avgjørende delstaten allerede.

Fredag kveld økte Joe Biden sitt forsprang i antall stemmer til 27.130 i delstaten. Casey sier trenden har vært tydelig, og vil fortsette.

– Det er en ganske betydelig ledelse. Hver gang det kommer nye tall, øker Joe Biden sin margin. Jeg tror han allerede har vunnet Pennsylvania. Vi får se hva de neste tallene bringer, og være tålmodige, sier Casey til CNN.

Trump og Biden er historisk

Begge kandidater har fått over 70 millioner stemmer, for første gang i USAs historie.

Før årets valg var det Barack Obama som hadde stemmerekorden med 69.498.516 stemmer i 2008, og 65.915.796 stemmer da han ble gjenvalgt fire år seinere.

I år sprenger kandidatene 70-millionersgrensa. Fredag kveld passerte også Donald Trump 70 millioner stemmer.

I 20-tiden østkysttid fredag har Donald Trump fått registrert 70.297.556 stemmer. Joe Biden, som er på vei mot en trolig valgseier, har på samme tidspunkt 74.434.017 registrerte stemmer.