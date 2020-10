Trump i ny video: - Et mirakel fra Gud

Donald Trump la ut ny video i natt.

NEW YORK (Nettavisen): I en ny video som ble lagt ut natt til søndag, sier president Donald Trump at han har det bra.

Se video øverst i saken.

- Jeg har det bra, jeg ville takke alle sammen. Førstedamen har det også bra, sier Trump.

- Jeg hadde det ikke så bra da jeg kom hit, men nå hare jeg det bra, sier Trump.

- Men vi vet ikke hvordan dette går. Det får vi se de neste dagene. Det er den store testen, sier Trump.

- Men jeg tror jeg kommer tilbake snart, sier Trump.

Natt til søndag la president Donald Trump ut en ny video på Twitter. Se den øverst i saken. Foto: Twitter

Presidenten takker også sykehuset for den fantastiske jobben de har gjort.

- Jeg har tatt noen medisiner, og for å være helt ærlig, de er mirakler. Folk kritiserer meg når jeg sier det, men vi har ting på gang. Der ser ut som mirakler som kommer ned fra Gud, sier Trump.

- Jeg må kommer meg tilbake, fordi vi er nødt til å gjøre «Amerika great again», sier Trump.

Forvirring rundt Donald Trumps tilstand

Trumps personlige lege Sean P. Conley holdt en pressebrief lørdag ettermiddag, sammen med et team av leger som - De er utrolig takknemlige for all støtte de har fått fra folket, sa Conley innledningsvis.behandler USAs president på militærsykehuset Walter Reed National Military Medical Center i Bethesda i Maryland.

Conley sa også at de er veldig fornøyde med presidentens utvikling. Ifølge legen har ikke Trump feber lenger, og han har jobbet fra sykehuset lørdag formiddag.

Sent lørdag kveld skal Trump selv ha ringt sin gode venn Rudy Giuliani, som også er Trumps advokat, og blant annet sagt følgende til ham:

- Jeg kommer til å vinne over dette. Og etterpå kan jeg vise folket at vi kan takle denne sykdommen på en ansvarsfull måte, men vi bør ikke frykte den, skal USAs president ha sagt til Giuliani, ifølge New York Post.

- Veldig oppløftende

Sean Dooley, som også er i Trumps legeteam, fortalte at USAs president er under konstant observasjon. Dooley fortalte at Trump lørdag uttalte at han selv følte han kunne gå ut herfra i dag.

- Det var en veldig oppløftende uttalelse fra presidenten, sa legen.

USAs president vil likevel bli på sykehuset noen dager til, fordi legene ønsker å være på den sikre siden.

- Vi har undersøkt hans funksjoner når det kommer til hjerte, nyre og lever. Alle disse normale. Presidenten får heller ikke oksygentilførsel. Han har ikke vanskeligheter med å gå rundt eller puste. Han er også ved veldig godt mot, sa Dooley.

Det ble også opplyst på lørdagens pressebrief at legene planlegger å behandle Trump med Remdesivir i fem dager framover.

Sår tvil

I etterkant av pressebriefen er det imidlertid full forvirring om Trumps tilstand. Stikk i strid med legenes positive budskap, hevder kilder til flere amerikanske medier at Trump hadde det svært dårlig fra fredag til lørdag.

- Presidentenes helse de siste 24 timene var svært urovekkende, og de neste 48 timene vil være kritiske. Vi er fortsatt ikke på en klar vei til å bli helt frisk.

Dette sitatet har blitt gjengitt av flere amerikanske journalister som dekker det som skjer i Det hvite hus.

CNN-journalist Jim Acosta viser på Twitter til at journalistene ble tilsendt dette sitatet av «en kilde som kjenner til presidentens helsetilstand».

Både nyhetsbyrået AP og avisen New York Times melder via anonyme kilder at Trump at fikk oksygenbehandling i Det hvite hus før han ble sendt til sykehuset. Dette skal ha bidratt til avgjørelsen om å sende presidenten til sykehuset.