Trump innrømmer motivet bak møte med russisk advokat

President Donald Trump innrømmer at sønnen hans møtte en russisk advokat i 2016 for å få informasjon om Hillary Clinton.

– Dette var et møte for å få informasjon om en motstander, fullstendig lovlig og noe som skjer i politikken hele tiden, skrev Trump på Twitter søndag.

Han skrev også at det ikke kom noe ut av møtet, og at han selv ikke hadde visst om det.

Møtet ble mye omtalt i fjor sommer, etter at en rekke eposter skrevet og mottatt av Trumps sønn Donald junior ble offentliggjort. I epostene går det fram at Trump junior i 2016 fikk tilbud om en «drittpakke» om Clinton som stammet fra Russlands regjering.

I tillegg til Trump junior og advokaten Natalja Veselnitskaja deltok den daværende sjefen for Trumps valgkamp, Paul Manafort, på møtet. Det gjorde også presidentens svigersønn og rådgiver Jared Kushner.

Trump junior har hevdet at han ikke mottok noen viktig informasjon om Clinton på møtet, og at det i hovedsak handlet om andre ting. President Trump har gjentatte ganger sagt at han ikke visste om møtet da det fant sted.

Det omstridte møtet er ett av flere spor i etterforskningen til spesialetterforsker Robert Mueller. Han undersøker om Trumps medarbeidere samarbeidet med russiske myndigheter for å undergrave Clintons valgkamp.

