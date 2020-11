Trump, jeg takker deg

Det ble ikke mer enn en periode på Donald Trump. Det er på tide å anerkjenne hva han har betydd for meg.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Kjære Donald Trump,

Det ble ingen suksess dette. For hver time som går og stemme som telles blir det stadig tydeligere at Joe Biden vant ganske klart. Du gjorde en fantastisk jobbe med å få folk til stemmeurnene. Aldri har flere amerikanere stemt i et presidentvalg. Dessverre for deg mobiliserte du nok flere motstandere enn tilhengere.

Alt om USAs presidentvalg i Nettavisens nyhetsstudio

En ting skal du ha Donald, om det er greit vi er på fornavn, du engasjerer. Folk elsker deg, og folk hater deg. Og ikke minst, folk elsker å hate deg. Det er nesten så det kan kalles en hobby her i Europa. Folk har brukt, og bruker, uendelig med timer på å se deg på TV, lese om deg, kommentere det du sier, og uffe og stønne over hele ditt vesen.

Johannessen kom med en klarbeskjed under valgnatten:

- Må takke deg for

Om vi alle hadde brukt tiden på verdiskapende arbeid fremfor å sitte foran skjermen å kommentere det du gjør, tror jeg bruttonasjonalproduktet i Europa ville vært vesentlig høyere. Så ekstremt er det. Og her i Norge er det i skrivende stund flere USA-eksperter enn det er innbyggere. Det virker ihvertfall slik.

Og det må jeg takke deg for. Altså at du engasjerer så vanvittig. Det har nemlig betydd at mine blogger om deg har blitt lest, delt og kommentert. Faktisk har en av bloggene mine hatt mer enn 100 000 lesere. Det høres sikkert ikke så imponerende ut, men i lille Norge er det ganske bra.

Selv om jeg synes du virker som en relativt skrudd fyr, og sikkert en interessant case for enhver psykolog, så hater jeg deg ikke. Tvert imot har jeg brukt mye tid på å forsøke å forstå deg og ikke minst de som støtter deg og har stemte på deg. Flertallet av disse er jo anstendig, hardtarbeidende og sympatiske mennesker. Det er langt fra bare hvite, sinte, enfoldige menn med lasso. Ellers hadde du ikke fått over 65 millioner stemmer i dette valget. Faktisk enda flere stemmer enn du fikk for fire år siden.

Annerledes

Jeg vet ikke om jeg har kommet noe nærmere svaret, men jeg liker å tro det. USA er ikke bare land, det er et stort kontinent. Det rommer så mye, og er på så veldig mange måter annerledes enn Europa. Du og dine sympatisører har minnet oss på det og tvunget mange av oss til å gå dypere inn nasjonen mange elsker, men få egentlig forstår.

Les også: CNN: Melania har gitt klar beskjed til Trump

Når Biden nå lyser smilende mot oss fra alle avisforsider, føler mange europeere at verden er blitt normal igjen og at vi har fått tilbake det USA vi kjenner. Nå trenger vi ikke anstrenge oss lenger. Dette forstår vi.

Det er selvsagt en illusjon. Vi forstår ikke USA bedre bare fordi landet skal bytte president. Men det er unektelig behagelig å tro det, tenke det og sågar føle det.

Så jeg må takke deg for to ting:

Du har tvunget meg til å se på USA med litt nye øyne. Å se forbi New York, Washington, San Francisco og dets like. Byer vi kjenner litt, men som uansett bare representerer en liten del av USA. Fått meg til å forstå mer av mangfoldet og hvorfor USA for øyeblikket er så polarisert. Det har vært veldig lærerikt.

Du har vært min viktigste inspirasjonskilde til de bloggene jeg har skrevet. Jeg tror ikke det blir like mange blogger om Joe Biden. Han engasjerer ikke på samme måte. Det er på mange måter et paradoks, men slik er det.

Du skal være i livet mitt til 20. januar neste år, så kanskje blir det noe blogger til. Men uansett synes jeg det var på sin plass med et stort takk nå.

Mitt liv hadde vært litt annerledes uten deg. Det skal du ha.

TAKK OG ALT GODT!