Trump kaller Black Lives Matter-hyllest for et symbol på hat

Donald Trump kaller New York-ordfører Bill de Blasios planer om et Black Lives Matter-maleri i samme gate som Trump Tower, for et symbol på hat.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

I en rekke Twitter-meldinger går presidenten knallhardt ut mot det planlagte maleriet i 5th Avenue i New York, som han mener blant annet «motarbeider politiet» og «ødelegger denne luksusgaten». Les også: Avslører innholdet i president Trumps telefonsamtaler med statsledere: - Nesten sadistisk Black Lives Matter-maleriet skal delvis være en beskjed til Trump. – Kanskje det å se det utenfor vinduet sitt gjør at han forstår poenget, sa de Blasio til MNSBC onsdag. Denne kontroversielle videoen valgte Trump å dele: Trump har den siste tiden trappet opp retorikken mot Black Lives Matter-bevegelsen, som har fått bred støtte som følge av dødsfallet til George Floyd i juni. (©NTB)

Reklame 10 friluftskupp du gjør på sommersalget