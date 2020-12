Trump: - Kanskje den viktigste talen jeg noen gang har gjort

Trump med ny tale.

– Dette er kanskje min viktigste tale noensinne, skriver Trump om en 46 minutter lang video som ble publisert på hans Facebook-side klokken 21.51 norsk tid onsdag kveld.

– Vi pleide å ha en valgdag. Nå har vi valgdager, -uker og -måneder. Og mye fælt skjedde under denne latterlige tiden, sier president Trump.

– Som president har jeg ingen viktigere oppgave enn å forsvare regelverket og grunnloven til USA. Derfor er jeg helt bestemt på å forsvare vårt valgsystem, som nå er under et koordinert angrep, åpner han talen med.

– I ukene opp mot valget ble vi advart om at vi ikke måtte erklære en prematur seier. Vi ble gjentatte ganger fortalt at det ville ta uker, om ikke måneder, å bestemme vinneren, å telle poststemmene og å få verifisert resultatet.

Deretter kommer han med påstander rettet mot USAs påtroppende president, Joe Biden:

– Min motstander ble bedt om å holde seg unna valget: «Ikke hold valgkampanje, vi trenger ikke det, vi har kontroll. Dette valget er ferdig».

– Faktisk så oppførte de seg som at de allerede visste hva resultatet ville bli. De hadde det under kontroll, og kanskje de hadde det, dessverre for landet vårt. Det hele var veldig, veldig rart, sier Trump.

– Vi skal forsvare et ærlig valg, ved å sørge for at hver eneste lovlige stemme blir telt, og at ingen ulovlige stemmer blir det.

– Dette gjør vi for å sikre at amerikanere, ikke bare de 74 millionene som stemte på meg, kan stole på dette valget, og på alle fremtidige valg.

Han gjentar deretter påstandene om valgjuks i forbindelse med poststemmer:

– Det som var nytt i år var demokratenes nådeløse press for å printe opp og sende ut titusener av millioner av poststemmer, sendt til ukjente mottakere, med nesten ingen sikringstiltak av noe slag. Dette tillot juks i en skala så stor at vi aldri har sett det før.

– Ikke sett fusk

USAs justisdepartement har ikke avdekket bevis for omfattende valgfusk som ville ha endret utfallet av presidentvalget.

Det bekreftet justisminister William Barr i et intervju med nyhetsbyrået AP tirsdag.

– Til dags dato har vi ikke sett fusk i et omfang som kunne ha sørget for et annet utfall av valget, sa Barr.

Kort tid etter at intervjuet ble publisert, ble Barr observert på vei inn i Det hvite hus.

President Donald Trump har gjentatte ganger hevdet at valget 3. november ble «stjålet». Selv om advokatene hans har tapt gjentatte søksmål, nekter Trump fremdeles å erkjenne nederlag etter at Joe Biden vant presidentvalget.

Undersøkt av FBI

Barr sa tirsdag at amerikansk påtalemyndighet og FBI har undersøkt konkrete klager og informasjon de har fått i kjølvannet av valget. Det har ikke resultert i noen beviser som ville endret utfallet av valget.

Barr har vært blant Trumps mest trofaste allierte. Før valget antydet justisministeren gjentatte ganger at poststemmer ville være spesielt sårbare overfor valgfusk under pandemien.

Trumps advokater fortsetter forsøket på å hindre at Bidens seier blir offisielt bekreftet av valgdelegatforsamlingen 14. desember.

– Med all respekt for justisministeren, så har det ikke vært det fnugg av etterforskning fra justisdepartementets side, sier Trumps advokater Rudy Giuliani og Jenna Ellis i en uttalelse etter APs intervju med Barr.

– Vi vil fortsette å jakte på sannheten gjennom rettsvesenet og delstatsforsamlingene, tilføyer de.

Slutten av talen

Heller ikke Trump selv er fornøyd med dommerne i rettsvesenet:

– Vi har allerede bevisene, og de er helt tydelige. Mange folk i media, og til og med dommerne til nå, har nektet å akseptere dem. De vet at bevisene stemmer, de vet hvem som vant valget, men de nekter å si: «Du har rett». Landet vårt trenger at noen sier «Du har rett». Til syvende og sist er jeg villig til å akseptere et hvilket som helst nøyaktig valgresultat, og jeg håper at Joe Biden er det også, men vi har allerede bevisene. Vi har titusenvis av stemmer, mer enn vi trenger, til å snu alle disse delstatene som vi snakker om, sier presidenten.

Han brukte mesteparten av talen på å legge frem det han omtaler som tydelige, klare bevis på at det har foregått valgfusk, men har altså gått fra tap til tap i rettssystemet.

Trump brukte kraftig retorikk mot slutten av onsdagens tale:

– Vi har ikke et land lengre. Med støtte fra det amerikanske folk skal vi gjenreise integriteten til valgene våre. Og vi skal gjenreise tilliten til vårt system og vår regjering, avslutter Trump talen med.

