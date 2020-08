President Donald Trump gikk til knallhard angrep på Joe Biden i sin tale på siste dag av Republikanernes landsmøte.

– Joe Biden er ikke USAs redningsmann. Han ødelegger amerikanske jobber, og han kommer til å ødelegge USAs storhet, uttalte president Donald Trump da han natt til fredag formelt tok imot Det republikanske partiets nominasjon til å være presidentkandidat i valget 3. november.

Trump takket ja til nominasjonen

President Donald Trump har formelt tatt imot Det republikanske partiets nominasjon til å være presidentkandidat i valget 3. november.

Det skjedde da presidenten holde sin tale på siste dag av Republikanernes landsmøte.

– Jeg takker ja til denne nominasjonen, sa Trump til jubel fra tilhørerne på plenen utenfor Det hvite hus.

- Dette valget vil avgjøre om vi redde den amerikanske drømmen eller om vil tillater en sosialistisk agenda til å ødelegge vår skjebne, sier president Donald Trump. Foto: REUTERS/Carlos Barria

Presidentens valg av sted for talen har skapt kritikk fordi det bryter med tradisjonen om å ikke bruke offentlige bygg i partipolitisk sammenheng.

Det var ventet at Trump skulle gå til frontalangrep på Demokratenes presidentkandidat Joe Biden i sin avsluttende nominasjonstale.

– Joe Biden er ikke USAs redningsmann. Han ødelegger amerikanske jobber, og han kommer til å ødelegge USAs storhet. Dette valget vil avgjøre om vi redde den amerikanske drømmen eller om vil tillater en sosialistisk agenda til å ødelegge vår skjebne, hevdet Trump.

– Kina vil eie dette landet dersom Biden blir valgt, sa han videre, før han igjen ga Kina skylden for koronapandemien. Han lovet at en vaksine mot koronaviruset vil være klar innen nyttår.

– Vi vil bekjempe viruset og pandemien og komme sterkere ut av dette enn noen gang, sa Trump uten å spesifisere hva han vil gjøre.

- Donald Trump har endret Washington

Washington har ikke endret Donald Trump, Donald Trump har endret Washington, sa presidentens datter og rådgiver på siste dag av Republikanernes landsmøte.

– Nå mer enn noen gang trenger USA en kriger i Det hvite hus, sa hun foran de om lag 1.500 tilhørere på plenen utenfor Det hvite hus før president Trump inntok scenene for å avslutte landsmøtet og formelt ta imot nominasjonen fra partiet.

I talen trakk hun fram presidentens handlekraft og kjærlighet til familien, og ikke minst hans direkte og upolitiske retorikk.

– Om du er enig med ham eller ikke, vet du alltid hvor han står. Jeg vedgår at ikke alle liker min fars måte å kommunisere på, og jeg vet at hans Twitter-meldinger kan virke noe ufiltrerte, men resultatet snakker for seg selv, sa hun.

Biden: - Trump kaster mer bensin på bålet

Trumps tale rundet av det fire dager lange landsmøtet, som i stor grad har dreid seg om å skape et bilde av Donald Trump som en president som setter «lov og orden» først.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden og hans visepresidentkandidat Kamala Harris gikk i forkant av talen til verbalt angrep på presidenten. De anklager han for å utnytte på de voldsomme demonstrasjonene mot rasisme og politivold.

– I stedet for å forsøke å roe ned situasjonen, kaster han mer bensin på bålet. Vold er ikke et problem i hans øyne, det er en politisk strategi, sier Biden i en uttalelse.

Harris sier hun støtter fredelige demonstrasjoner, men advarer på det sterkeste mot at folk tar loven i egne hender og mot plyndringen og voldsbruken som skjer.