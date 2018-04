Trump kommenterte ikke Netanyahus Iran-påstander

Materialet Israels statsminister Benjamin Netanyahu la fram mandag, viser at jeg har hatt 100 prosent rett, sier president Donald Trump.

Trump kommenterte ut over dette ikke påstandene fra Israels statsminister, om at Iran har ført verden bak lyset, men han gjentok sin tidligere kritikk av atomavtalen under en felles pressekonferanse med Nigerias president Muhammadu Buhari utenfor Det hvite hus mandag.

– Det er en forferdelig avtale, sa Trump.

Trump har truet med å trekke USA fra atomavtalen med Iran og har varslet en beslutning innen 12. mai.

– Vi får se hva som skjer, jeg sier ikke hva jeg kommer til å gjøre nå, sa han.

