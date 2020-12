Trump kommer med avsløring i en slettet video på Facebook

President Donald Trump ble filmet på en fest inne i Det hvite hus, men videoen er nå slettet.

NEW YORK (Nettavisen): Tirsdag kveld amerikansk tid hadde president en fest i Det hvite hus med partimedlemmer fra Republican National Committee. Deler av festen ble blant annet filmet av partimedlemmet Pam Pollard.

I et opptak som hun la ut på Facebook og som senere er blitt fjernet, kan man se flere partimedlemmer som står og ser på og som filmer at president Donald Trump holder en tale.

Trump: - Om ikke så sees vi om fire år!

- Det har vært noen fantastiske fire år! sier presidenten først i opptaket.

Deretter fortsetter han:

- Vi skal prøve å ta fire år til, om ikke så sees vi om fire år! sier Trump.

Etter at Trump har sagt dette, kan man høre en stormende jubel inne i rommet.

Av flere tolkes Donald Trumps uttalelser i det hvite hus på tirsdag som et tegn på at Trump vil prøve seg på president jobben også i 2024.

- Dette er den mest offentlige kommentaren han har gjort om å søke en ny perioden, siden han tapte valget, skriver Politico.

- Kommer med kunngjøring en gang før nyttår

Donald Trump har fortsatt ikke erkjent valgnederlag, men ifølge en kilde Reuters snakket med for et par uker siden, har presidenten også tidligere gitt signaler om at han har tenkt å stille til presidentvalget om fire år.

Reuters meldte den gang at Trump planlegger Trump å komme med denne kunngjøringen en gang før nyttår.

