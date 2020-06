Trump kommer med kraftig advarsel før kontroversielt folkemøte

President Donald Trump advarer «demonstranter, anarkister, agitatorer, plyndrere og avskum».

NEW YORK (Nettavisen): Lørdag kveld skal Donald Trump etter planen holde sitt kontroversielle folkemøte i Tulsa, Oklahoma.

- Over én million mennesker

Ifølge Trump selv har over én million mennesker bedt om billetter til folkemøtet, som bare har plass til 19.000 personer.

Allerede på onsdag begynte folk å stille seg opp i kø utenfor lokalet, som åpner dørene klokken 15 på lørdag, eller klokken 21 norsk tid. Trump selv skal gå på scenen klokken 19 lokal tid, eller klokken 01 natt til søndag norsk tid.

Allerede på onsdag begynte folk å samle seg utenfor lokalet i Tulsa der Trump skal holde folkemøte på lørdag. Her sover en av deltakerne utenfor lokalet. Foto: Win McNamee/Getty Images/AFP

Lokale helsemyndigheter har tryglet Trump om å la være å gjennomføre folkemøtet, samtidig som det er en ny smittetopp i fylket.

Trump har også fått massiv kritikk fordi han vil gjennomføre folkemøtet. Men presidenten står på sitt.

Trump har blant dratt sammenligninger mellom folkemøtet og alle protestene rundt om i USA i forbindelse med George Floyd dødsfallet og gitt uttrykk for at siden det var greit for folk å protestere, så må det også være greit for ham å gjennomføre folkemøtet.

Trump advarer «plyndrere og avskum»

I en Twitter-melding fredag advarer Trump de som vurderer å komme til Tulsa for å protestere eller lage bråk.

- Eventuelle demonstranter, anarkister, agitatorer, plyndrere, eller avskum som skal til Oklahoma, vær så snill å forstå dette, du vil ikke bli behandlet som du ble i New York, Seattle eller Minneapolis. Det vil bli noe helt annet! skriver presidenten på Twitter fredag.

65 personer er døde

I både Oklahoma og Tulsa stiger nå antall smittede. Ifølge de siste tallene CNN har analysert fra Johns Hopkins University, har Oklahoma nå i gjennomsnitt 247 nye smittetilfeller daglig, noe som er en økning på 140 fra den tidligere syvdagersperioden.

Tulsa har flest smittetilfelle i staten, med 2070 så langt. I Tulsa er 65 personer døde av viruset, for staten ligger tallet på 367 dødsfall.

På fredag ble det registrert 352 nye koronatilfeller i Oklahoma. Totalt er nå 9706 personer smittet i staten, og 357 personer er døde som en følge av viruset. Foto: CNN

Innfører portforbud

Myndighetene i Tulsa i Oklahoma har innført portforbud i sentrum av byen forut for president Donald Trumps store folkemøte lørdag.

Portforbudet trådte i kraft torsdag kveld og varer til klokka 6 lørdag morgen. Så blir det innført igjen idet folkemøtet er ferdig og fram til søndag morgen kl. 6. Området som omfattes av portforbudet, ligger i Tusla sentrum, der Trumps folkemøte holdes.

Det er ventet at over 100.000 mennesker vil delta på folkemøtet. Helsemyndigheter og andre er svært kritiske og peker på faren for koronasmitte.

- Dette er helt djevelsk av Trump

Flere har reagert på at Trump velger å holde folkemøtet mens man stadig når nye smittetopper i Tulsa. Tidligere denne uken uttalte USAs ledende ekspert på infeksjonssykdommer, Anthony Fauci, at han aldri ville gått på folkemøtet.

- Jeg er i en høyrisikokategori. Personlig ville jeg ikke gjort det. Selvfølgelig ikke, sier Fauci til Washington Post.

I en Twitter-melding fredag advarer Donald Trump de som vurderer å komme til Tulsa for å protestere eller lage bråk. Her har flere Trump-tilhengere samlet seg utenfor lokalet hvor folkemøtet skal finnet sted på lørdag. Foto: SETH HERALD / AFP

Skribenten Thomas L. Friedman i NY Times, har kaller det som nå skjer, for djevelskap.

- Det er helt djevelsk - det er som om Trump våkner opp hver morgen og spør seg: Hvilken helseekspert sine råd kan jeg trosse i dag? skriver Friedman.

- Det er dette narsissisme handler om

Bernie Sanders, som lenge var med i kampen om å blir demokratenes presidentkandidat, langer tidligere denne uken mot Trump for at han ikke avlyser folkemøtet.

- Det er dette narsissisme handler om. Trump er forberedt på å trosse medisinsk vitenskap og ofre liv for å kunne høre jubel fra en beundrende folkemengde - og ikke bare til de som går til hans rally, men også for de som de kommer i kontakt med. På vegne av den amerikanske helse, så må Trump beseires, skriver Sanders på Facebook.

Det er ventet at over 100.000 mennesker vil delta på folkemøtet. Helsemyndigheter og andre er svært kritiske og peker på faren for koronasmitte. Foto: SETH HERALD / AFP

Hillary Clinton har også reagert på folkemøtet. Hun reagerer spesielt på at alle som skal på møtet må underskrive en kontrakt der de fraskriver arrangøren ansvaret om de blir smittet av koronaviruset.

- Hvis folkemøtene dine kommer med en ansvarsfraskrivelse, så skal du ikke holde dem, skriver hun på Twitter.

- For Trump er folkemøtene avgjørende

USA-ekspert Hilmar Mjelde sier til Nettavisen at folkemøtene er en veldig viktig arena for president Donald Trump.

- For Trump er folkemøtene avgjørende. Trumps strategi er å holde velgerne sine sinte, og folkemøtene og Twitter er de to arenaene for det, uttalte Mjelde til Nettavisen tidligere denne uken.

Har satt opp barrikader flere steder i byen

Lokale myndigheter forbereder seg også på et stort antall demonstranter som vil protestere mot Trump. Det er satt opp barrikader flere steder i byen, og mange butikker og serveringssteder har spikret lemmer foran vinduer og dører for å hindre plyndring og ødeleggelser.

Folkemøtet har møtt stor motbør, ikke bare for at det først skulle holdes fredag 19. juni, på Juneteenth, merkedagen for slutten på slaveriet i USA, men også fordi Trump valgte Tulsa.

Byen var åsted for raseopptøyene i 1921, som regnes som det verste tilfellet av rasistisk motivert vold i amerikansk historie.