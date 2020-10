Trump koronasmittet: - Bare kjipe folk godter seg over dette

- Koronasmitten til Donald Trump kan få store konsekvenser.

NEW YORK (Nettavisen): Det sier USA-ekspert Hilmar Mjelde, etter at det natt til fredag ble kjent at presidenten var smittet av koronaviruset.

Mjelde mener det at Trump nå er smittet kan få store eller ingen konsekvenser.

- Tilbake i kjent stil

- I prinsippet kan Trump måtte trekke seg og partiet finne en erstatter – et teoretisk scenario vi er langt unna. I beste fall er han tilbake i kjent stil om halvannen uke, Mjelde.

Han er ikke i tvil om at Trump kommer til å dominere nyhetsbildet de neste dagene og ukene.

- Og Twitter-fingeren hans vil ikke ligge på sotteseng. Men valget vil uansett ikke bli utsatt. Til det er grunnlovens påbud og tradisjonene for sterke, sier USA eksperten.

- Hva kan dette bety for valgkampen til Trump?

- Valgutfallet er totalt overdeterminert i år. Det vil si at det er allerede så mange enkeltfaktorer som hver for seg kan vippe valget i favør av Trump eller Biden, sier Mjelde.

- For noen kan dette forsterke ønsket om endring – en «clean break». Spesielt om Trump skulle bli langvarig syk. Jeg tror vi vil se Det hvite hus strekke seg langt for å vise frem en sprek Trump. For å signalisere at han er sterk og i stand til å lede landet, sier Mjelde.

Biden vil styrke sin standing

- Og hvordan håndterer Biden dette?

- Han vil styrke sin standing bare ved å opptre verdig – det vil få han til å fremstå som mer president-aktig. Biden skjønner det, sier MJelde.

Biden var også ute fredag og sendte sine beste ønsker til president Donald Trump og hans kone Melania.

– Jill og jeg sender våre tanker til president Trump og førstedame Melania Trump for en rask bedring. Vi vil fortsette å be for helsa og sikkerheten til presidenten og hans familie, sier Biden.

Støre: - Har ikke tatt smitten veldig alvorlig

Aps leder Jonas Gahr Støre sier til NTB at han ønsker koronasmittede Donald Trump god bedring, men påpeker at den amerikanske presidenten ikke har tatt smitten veldig alvorlig.

– Trump har jo demonstrert at han ikke har tatt denne smitten veldig alvorlig. Han har hatt store samlinger med mennesker, og han har ikke brukt munnbind, så han har vært målbærer at dette ikke er så alvorlig, sier Ap-lederen til NTB.

USAs president Donald Trump har milde symptomer på covid-19, ifølge stabssjef Mark Meadows. Meadows sier at han er optimistisk og tror at Trump blir frisk raskt. Foto: AP Photo/Carolyn Kaster

Nancy Pelosi, Demokratenes leder i Representantenes hus, mener at Trumps beslutning om å delta på valgkampmøter uten ansiktsmaske, var som å be om å bli smittet, skriver NTB.

– Det å bevege seg i menneskemengder uten ansiktsmaske, var på en måte en invitasjon til at noe slikt skulle skje, sier Pelosi til MSNBC.

At Trump og USAs førstedame har fått påvist koronasmitte, kaller Pelosi «trist», men hun gir samtidig uttrykk for håp om at det kan være en vekker for USAs innbyggere, skriver NTB.



- Trump får nå sympati

- Trump får nå sympati, som han bør få. Bare kjipe folk godter seg over dette. Men så er det legitimt å påpeke at situasjonen er et beskrivende bilde på pandemi-krisen og Trumps mislykkede lederskap, sier Mjelde.

- Hva mener du er det mest dramatiske akkurat nå?

- Presidentsykdom kan åpne mange praktiske og juridiske dilemma. Alt fra om Trump er i stand til å ta beslutninger, til suksesjonsspørsmål. Altså at han trekker seg – men dette er foreløpig helt teoretisk. Vi må ha is i magen, sier Mjelde.

- Trump bør tale til nasjonen snarest

Selv om Trump er smittet, mener Mjelde presidenten bør komme på banen så raskt som mulig. Ifølge stabssjef Mark Meadows har Trump milde symptomer på covid-19.

Meadows sier at han er optimistisk og tror at Trump blir frisk raskt, skriver NTB.

New York Times får opplyst av to anonyme kilder at presidentens symptomer var milde, og at symptomene ble beskrevet som forkjølelseslignende.

- Trump bør tale til nasjonen snarest. Gi en oppdatering på sin og visepresidentens situasjon. Det kan han gjøre enkelt via en videosnutt, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde.

- Vi vet ikke helt hvordan dette vil slå ut. Det tar alltid noen dager med mediedekning og offentlig diskusjon. Også velgerne må summe seg før de reagerer. Uansett vil Trump måtte finne en Biden-aktig måte å drive valgkamp på. Biden har jo som kjent holdt seg hjemme i et halvt år, sier Mjelde.

