Trump kutter støtten til WHO

Nådeløs Trump bryter med WHO.

NEW YORK (Nettavisen): President Donald Trump bryter med Verdens helseorganisasjon (WHO), opplyste han på en pressekonferanse fredag.

– Kinas forsøk på å dekke over Wuhan-viruset tillot sykdommen å spre seg over hele verden, og igangsatte en global pandemi som har kostet livet til over 100.000 amerikanere og over en million mennesker over hele verden, sa Trump.

– Kinesiske tjenestemenn ignorerte deres rapporteringsplikt overfor WHO, og presset organisasjonen til å villede verden da viruset først ble oppdaget, fortsatte presidenten.

Se Trump snakke om Kina og WHO i videovinduet øverst i saken.

Den amerikanske presidenten la deretter fram påstander om Kinas påvirkningskraft på organisasjonen:

– Kina har total kontroll over WHO, selv om de bare betaler 40 millioner dollar per år, mens USA har betalt rundt 450 millioner dollar per år, sa Trump.

Trump snakket deretter om at USA etterlyste reformer og endringer fra WHO i den siste tiden:

– Men de har nektet å gjøre noe. Fordi de ikke har klart å gjøre de nødvendige endringene, terminerer vi i dag vårt forhold til WHO, og gir i stedet pengene til andre, globale helsebehov.

President Donald Trump bryter med WHO. Det opplyste han på en pressekonferanse fredag. Foto: Pool (AFP)

Trump forlot kort tid etter pressekonferansen uten å svare på spørsmål fra den oppmøtte pressen.

Mener WHO er Kina-vennlig

President Trump gikk nylig ut med ny kritikk mot WHO. Han beskylder WHO for å være for Kina-vennlig og hevder organisasjonen har skylda for pandemiens store omfang.

Donald Trump har også uttalt at det var Kinas «inkompetanse» som førte til «verdensomspennende massedrap» og sikter til koronapandemien.

Les: Kinas «flaggermuskvinne» advarer om at koronaviruset bare er «toppen av isfjellet»

– Det var Kinas inkompetanse, og intet annet, som forårsaket disse verdensomspennende massedrapene, skrev Trump i en tweet for litt over en uke siden.

Det var i midten av mai at Trump på Twitter publiserte et brev til WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus der han skrev at organisasjonens «gjentatte feilsteg» i håndteringen av koronapandemien har ført til store tap for verden.

Trump truet da med å permanent trekke USAs støtte til organisasjonen, som har vært fryst siden april, om det ikke ble gjort betydelige forbedringer.

USA er organisasjonens største enkeltbidragsyter. Bidraget på 400 millioner dollar i året utgjør om lag 15 prosent av WHOs budsjett.

– Jeg kan ikke tillate at amerikanske skattepenger fortsetter å finansiere en organisasjon som, slik den er i dag, så åpenbart ikke tjener USAs interesser, skrev Trump.

Og på fredag toppet det seg da president Donald Trump uttalte at USA trekker seg helt fra samarbeidet med Verdens helseorganisasjon.

- Kina spionerer på USA

På fredag uttalte Trump også Kina hadde spionert på USA og at han ville stanse enkelte kinesere som prøver å komme seg inn i landet - og at Hongkong har ikke lenger tilstrekkelig selvstyre overfor Kina og vil bli fratatt sine særskilte rettigheter.

Trump han nå vil sette i gang en prosess som vil føre til at de særskilte rettighetene som Hongkong har hatt i mange år, blir fjernet.

Disse rettighetene har blant annet gjort at Hongkong har vært et internasjonalt finanssenter.

– Det er en tragedie for folket i Hongkong, for det kinesiske folk og ikke minst for verdens folk, sa Trump.

På pressekonferansen varslet han også at USA vil innføre sanksjoner mot kinesiske tjenestemenn som er «ansvarlig for å ha avsluttet Hongkongs autonomitet».