Trump langer ut om død journalist

- Hun behandlet meg aldri bra, sier Trump om den nylig avdøde journalist-veteranen som hylles av Bush, Obama og Biden.

Den prisbelønte og velrennomerte amerikanske journalisten Cokie Roberts døde denne uken. Roberts’ livslange innsats som en fremtredende kvinnelig journalist, ble tirsdag hyllet fra flere hold, deriblant av flere tidligere amerikanske presidenter.

Det er ingen hemmelighet at USAs president Donald Trump har et anstrengt forhold til pressen. Det kom også tydelig fram da Trump kommenterte journalistveteranens dødsfall overfor journalister om bord i presidentflyet Air Force One på tirsdag.

- Jeg har aldri truffet henne. Hun behandlet meg aldri bra. Men jeg vil gjerne ønske hennes familie alt godt. Hun var en yrkesprofesjonell, og jeg respekterer yrkesprofesjonelle, uttalte president Trump til journalistene.

Trumps kommentarer, og spesielt misnøyen han ytret over at hun «aldri behandlet ham bra», står i stor kontrast til hyllesten Roberts har mottatt fra andre hold, skriver CNN.

Obama: - Rollemodell for unge kvinner

Forgjengeren Barack Obama kom med en skriftlig uttalelse tirsdag hvor han omtaler Roberts som «en rollemodell for unge kvinner i en tid der yrket fortsatt er dominert av menn» og at hun har «kontinuerlig gjennom førti år med omvelting i medielandskapet og en verden i stadig endring, informert velgere om vår tids viktige spørsmål, og har veiledet unge journalister gjennom hele veien», skriver The Washington Post.

Favoritt blant Demokratenes presidentkandidater og Obamas visepresident, Joe Biden, omtalte Roberts som en pioner.

«Hun var nådeløs i sin søken etter sannheten og stødig i sitt engasjement med å bryte ned barrierer for kvinner i journalistikken. Landet vårt er bedre på grunn av dette,» skrev Biden.

Tidligere president George W. Bush hyller Roberts som en «talentfull, tøff og rettferdig journalist».

«Vi respekterte driven hennes og satte pris på humoren hennes. Hun ble en venn,» uttaler Bush.

Dypt savnet

Roberts døde 75 år gammel som følge av brystkreft, uttalte familien tirsdag.

Hun jobbet som journalist i 40 år innen TV og radio, og har skrevet flere av The New York Times’ bestselgende bøker. Hun startet journalistkarrieren i TV-kanalen ABC News.

«Hun vil bli dypt savnet. Cockies vennlighet, raushet, skarpe intellekt og gjennomtenkte håndtering av store dagsaktuelle saker, gjorde ABC til et bedre sted og alle oss andre til bedre journalister,» skriver president i ABC News, James Goldston, i et minneord til sine ansatte.

Cokie Roberts avbildet under en prisutdelingsmiddag for Det nasjonale presseforbundet i 2009. Foto: Brendan Hoffman (AFP)

«Nasty» spørsmål

Roberts har vært en nådeløs kritiker av Trump-administrasjonen, og hadde blant annet en konfrontasjon med ham i et TV-innslag under valgkampen i 2016.

Den gang omtalte Trump spørsmålene til Roberts som «nasty».

Se klippet under.