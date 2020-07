Trump lanserer ny offensiv mot opptøyer

President Donald Trump lanserer «Operation Legend» for å bekjempe opptøyer og kriminalitet i amerikanske storbyer.

Saken oppdateres.

Under en tale onsdag kveld norsk tid, lanserte president Donald Trump det han kaller «Operation Legend». Dermed beordrer presidenten en rekke politistyrker inn i amerikanske storbyer hvor han mener kriminaliteten har kommet ute av kontroll.

Operasjonen kommer i kjølvannet av flere storbyer hvor opptøyer har herjet, bygninger er brent, og kriminaliteten har skutt gjennom taket.

– Det som foregår i amerikanske storbyer er galskap, sa Trump under talen.

I USA er politistyrker stort sett lokale og på delstatlig nivå. Dermed har det skapt stor furore når Trump har beordret føderale politistyrker inn for å bekjempe kriminalitet. Flere kritikere har ment at føderale politistyrker har skapt mer kaos enn de har bidratt til å bekjempe.

– Vår første oppgave er å sikre tryggheten til amerikanske borgere, sa Trump. Han forklarte at flere storbyer vil være del av operasjonen, som Chicago, hvor det nylig var over 60 skytinger på en helg.

– Justisdepartementet vil gi 600 millioner dollar i støtte for å rekruttere og støtte politistyrker. Vi skal aldri kutte i politiet. Vi skal styrke politiet, sa Trump med klar adressat til Black Lives Matter-aktivister som har krevd at politiets budsjetter skal kuttes.

Justisminister William Barr argumenterte med at det var solid lovmessig grunnlag for at føderale myndigheter griper inn.

– De skal jobbe skulder til skulder med lokale politistyrker, sa Barr.