Trump må levere skattemeldinger

En domstol har bestemt at Donald Trump må dele selvangivelser med etterforskere i New York.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen/NTB): En føderal domstol har avvist president Donald Trumps forsøk på å nekte å gi påtalemyndigheten i New York tilgang til selvangivelser fra de siste åtte årene.

En dommer på Manhattan avviste mandag Trumps påstand om at han som sittende president har immunitet med hensyn til strafferettslige etterforskninger.

Kjennelsen innebærer at påtalemyndigheten kan stevne Trump for å få tilgang til presidentens private og forretningsmessige selvangivelser fra de siste åtte årene, skriver The New York Times.

Ifølge CNBC har Donald Trump anket avgjørelsen.

Statsadvokaten på Manhattan, Cyrus R. Vance, undersøker blant annet om noen lover ble brutt i forbindelse med at Donald Trump og hans tidligere advokat, Michael D. Cohen, gjorde noe ulovlig da det i forbindelse med valget i 2016 ble betalt ut penger til den tidligere pornostjernen Stormy Daniels, som hevder hun har hatt sex med presidenten.

Trump har hele tiden nektet for å ha hatt et forhold til Daniels. Hun fikk imidlertid utbetalt 130.000 dollar av Trumps daværende advokat Michael Cohen foran presidentvalget i 2016. Det hevder hun var betaling for å få henne til å holde tett om saken.

Cohen betalte hysj-penger til to kvinner

Cohen har tidligere erkjent overfor spesialetterforsker Robert Mueller at han betalte hysj-penger til Daniels og en tidligere Playboy-modell, Karen McDougal, for å påvirke presidentvalget i 2016.

Uten å nevne Trumps navn, sa Cohen at han gjorde dette på vegne av «kandidaten til et føderalt embete», noe som utvilsomt viser til Trump.

Cohen ble dømt til tre års fengsel i desember i fjor etter at han noen måneder tidligere erklærte seg skyldig i å ha organisert utbetaling av penger for at kvinnene skulle ti stille om forhold som kunne skade Trumps valgkamp i 2016.

Cohen er den eneste som ble tiltalt i forbindelse med utbetaling av hysjpenger til flere kvinner som hevder å ha hatt affærer med Trump. Trump selv har kalt sin tidligere advokat en løgner.

Børsene startet svakt ned på Wall Street mandag, kort tid etter meldingen om presidentens skattemelding.

(Nettavisen/NTB)