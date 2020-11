Hevder omtellingen ikke betyr noe, men setter i gang nye spekulasjoner.

Valgarbeidere i Georgias 159 fylker satte fredag i gang med å gå gjennom stemmene i presidentvalget for hånd.

Delstaten hadde en så knapp margin i presidentvalget (Joe Biden er 14.163 stemmer foran Donald Trump) at en omtelling ble beordret av delstatsmyndighetene.

Det foregår ved at valgarbeiderne er delt opp i par, der en teller og en kvalitetssikrer. Begge sier navnet på stemmeseddelen høyt, legger den i kandidatens bunke som deretter telles opp for hånd.

Observatører fra Republikanerne og Demokratene er tatt i ed, og får bevege seg ganske fritt i lokalet.

Søksmål

I en ny Twitter-melding, der Trump siterer advokat Lin Wood, melder han at omtellingen ikke er til å stole på:

– Omtellingen er svindel, betyr ingenting, skriver Trump, og hevder at det finnes falske, ulovlige signaturer.

Advokat Wood fremmet fredag et søksmål mot valgstyret i Georgia, i et forsøk på å stoppe sertifiseringen av valgresultatet i delstaten, melder The Hill. Dette var samme dag som flere medier utropte Biden til vinner av delstaten.

Wood siterer i søksmålet ​​et forlik i mars som skisserte endringer i hvordan signaturmatching på poststemmer blir håndtert, skriver The Hill.

Innrømmer nederlag?

Alle de største nyhetsbyråene og mediene i USA har utropt Biden som vinner. Søndag ettermiddag kommenterer Trump dette slik:

– Han vant fordi valget var rigget. INGEN VALGOBSERVATØRER ble tillatt, stemmene ble talt opp av den radikale venstresidens privateide selskap, Dominion, med dårlig rykte og utstyr som ikke engang ble godkjent for bruk i Texas (som jeg vant med god margin!), skriver Trump.

Den første setningen får flere til å reagere:

– Innrømmet han nettopp … nederlag…? skriver en.

– Så du innrømmer at han vant. Du nærmer deg. Litt etter litt. Kom igjen Donny, du kan klare det! skriver en annen.

Trump fortsetter likevel å hevde at det ble gjort feil i forbindelse med valget:

– Alle de mekaniske «feilene» som fant sted på valgnatten var DE som forsøkte å stjele stemmer. De lykkes stort, uten å bli tatt. Poststemmer er en syk spøk!

En halvtime etter publisering er alle de tre siterte meldingene om valgjuks fra Trump i denne saken merket som omstridt av Twitter.

Resultatet av omtellingen vil ikke slippes stykkevis slik som i selve valgopptellingen, men samlet når alt er ferdig. Det er resultatet fra denne omtellingen som blir det endelige resultatet, og kandidatene kan når det er klart be om enda en omtelling, som da vil gjøres med maskiner.

Resultatet er ventet innen midnatt onsdag kveld kommende uke.

