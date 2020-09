Trump med ny melding om Kim Jong-un

- Aldri undervurder ham!

Nettavisen (New York): Boken «Rage» (Raseri), skrevet av gravejournalisten Bob Woodward – som sammen med Carl Bernstein avslørte Watergate-skandalen for snart et halvt århundre siden, har på nytt satt fokuset på forholdet mellom president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

I boken, som skal utgis 15. september, avdekker Woodward blant annet korrespondansen mellom Donald Trump og Kim Jong-un, et forhold sistnevnte beskriver som en «fantasifilm».

CNN: «Kjærlighetsbrev»

CNN kaller de 27 brevene som Trump skrev med Kim Jong-un, hvorav 25 av dem aldri tidligere hadde vært omtalt, som «kjærlighetsbrev».

«I brevene beskriver Kim båndet mellom lederne som noe fra en «fantasifilm», heter det i beskrivelsen av den kommende boken på Amazon. Forlaget skriver også at de to er engasjert i «en ekstraordinær diplomatisk menuett», ifølge NTB.

Trump har så langt ikke kommentert brevene og forholdet til Kim Jong-un etter at boken fikk mye omtale, men på onsdag skriver Trump følgende på Twitter.

- Kim Jong-un er ved god helse. Aldri undervurder ham! skriver Trump.

Grensen til Nord-Korea har vært stengt i månedsvis og i sommer oppsto det rykter om at Kim Jong-un var syk, og at hans søster hadde tatt større kontroll i landet. Ifølge sørkoreansk etterretning overførte Kim Jong-un en stor del av ansvaret for styringen av landet til søsteren Kim Yo-jong i sommer. Søsteren er nå de facto landets nestleder, opplyste etterretningstjenesten i en høring i slutten av august.

- Trump dysset ned hvor farlig koronaviruset var

I boken til Woodward kommer det også frem at president Donald Trump bevisst dysset ned hvor farlig koronaviruset var.

Ifølge den kjente gravejournalisten har Trump fortalt ham at han visste at koronaviruset var livstruende og langt farligere enn en vanlig influensa.

– Du bare puster inn luft og det er slik det overføres. Så det er en svært vanskelig en. Det er en veldig kinkig en. Den er også mer dødelig enn en hard influensa, sier Trump i et intervju med Woodward 7. februar.

Deretter legger han til at «dette er dødelige greier».

Noen uker senere innrømmet han overfor Woodward at han forsøkte å framstille viruset som mindre farlig enn det var.

– Jeg ønsket alltid å tone det ned. Jeg liker fortsatt å tone det ned, fordi jeg ikke vil skape panikk, sa han i et intervju 19. mars.

Her kan du høre deler av dette intervjuet:

Biden: «Han løy»

Trump har i ettertid fått sterk kritikk for bevisst ha dysset ned hvor farlig koronaviruset var.

Demokratenes presidentkandidaten Joe Biden beskylder Trump for å forråde det amerikanske folket og sa at han bevisst løy om koronaviruset.

– Han visste hvor dødelig det var. Det var mye dødeligere enn influensa, sa Biden på et arrangement i Michigan, en av vippestatene i årets presidentvalg.

Biden omtaler fortielsen fra presidenten som «pliktforsømmelse» og «en skam».

– Han visste og tonet det ned med vilje. Og enda verre, han løy til det amerikanske folket. Han løy med viten og vilje i månedsvis om trusselen mot landet, sa Biden i det verbale angrepet på presidenten.

- Rolig, ingen panikk!

Kritikken preller derimot av presidenten.

- Bob Woodward hadde mine sitater i mange måneder. Hvis han trodde de var så dårlige eller farlige, hvorfor rapporterte han dem ikke umiddelbart i et forsøk på å redde liv? Hadde han ikke en plikt til å gjøre det? Nei, fordi han visste at de var gode og riktige svar. Rolig, ingen panikk! skriver Trump på Twitter på torsdag.

– Farlig og uegnet

Woodwards bok er basert på 18 intervjuer med Trump i perioden fra 5. desember i fjor til 21. juli i år.

Den prisvinnende journalisten, som er kjent for å ha avslørt Watergate-skandalen, har også gjort en rekke bakgrunnsintervjuer med personer som har samarbeidet tett med Trump.

Flere av dem gir svært negative karakteristikker av Trump. Blant dem er tidligere forsvarsminister Jim Mattis, som kaller Trump for «farlig» og «uegnet» til å være president.

En annen er USAs tidligere nasjonale etterretningssjef, Dan Coats, som fortsatt tror at Vladimir Putin må ha ett eller annet på Trump, selv om det ikke finnes etterretning som underbygger det. Grunnen er at Coats ikke finner noen annen forklaring på hvorfor Trump oppfører seg som han gjør, ifølge Woodward.