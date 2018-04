Trump med ny NAFTA-trussel mot Mexico 

President Donald Trump truer på ny med å skrote NAFTA-avtalen og anklager Mexico for å gjøre lite eller ingenting for å hindre folk i å krysse grensa til USA.

I en rekke Twitter-meldinger første påskedag langet presidenten dessuten ut mot den såkalte DACA-ordningen, som beskytter barn som tidligere har kommet ulovlig til USA.

– INGEN MER DACA-AVTALE! tvitret presidenten, én time etter at han startet dagen med å ønske sine følgere «GOD PÅSKE!».

Mexico er nødt til å stanse «store strømmer av narkotika og folk», mener Trump.

– Ellers vil jeg stanse melkekua deres, NAFTA. TRENGER MUR! tvitrer presidenten, som har lovet å bygge en stor grensemur mellom de to nabolandene.

Påskegudstjeneste

USA, Canada og Mexico er i gang med å reforhandle frihandelsavtalen NAFTA på ordre fra Trump, som også tidligere har truet med å skrote hele avtalen fra 1994.

Presidenten tilbringer påskehelgen på sitt gods i Palm Beach i Florida.

– Mexico er nødt til å hjelpe oss på grensa, sa presidenten til pressen på vei til påskegudstjeneste sammen med kona Melania og datteren Tiffany søndag.

– Mange folk kommer inn fordi de vil utnytte DACA, hevder Trump.

Tidligere president Barack Obama innførte det føderale programmet for å beskytte opp mot 800.000 ungdommer fra deportasjon. DACA-ordningen tillater dem å bli i landet og studere eller arbeide i fornybare toårsperioder, men uten mulighet til statsborgerskap.

Avsluttet i fjor

Trump avsluttet ordningen allerede i fjor, men ga Kongressen seks måneder på å finne en god løsning for de såkalte drømmerne. Fristen utløp i mars, og en avtale er ennå ikke på plass.

Det er uklart hva Trump siktet til med påstanden om at folk kommer for å utnytte DACA-programmet. Myndighetene utsteder nemlig ingen nye arbeidstillatelser, og programmet er stengt for nye deltakere. Eksisterende tillatelser kan fortsatt fornyes.

Presidenten forklarte ikke hvordan han tenkte da journalister ba ham forklare utenfor Bethesda-by-the-Sea-kirken første påskedag.

– De strømmer rett gjennom Mexico, de sender dem til USA. Det kan ikke skje på denne måten, sa Trump, som har markert seg som en knallhard innvandringsmotstander.

