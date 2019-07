Trump med presidentordre for å få kartlagt ikke-statsborgere

President Donald Trump varsler en presidentordre for å kartlegge ikke-statsborgere i USA, etter at høyesterett blokkerte spørsmålet i folketellingen.

Torsdag sier presidenten at spørreskjemaet ikke vil inneholde et spørsmål om statsborgerskap. Han varsler i stedet en presidentordre som skal tvinge føderale etater til å dele innvandringsinfo med handelsdepartementet. Målet er å kartlegge hvor mange innbyggere i USA som ikke er amerikanske statsborgere.

– Det er avgjørende at vi har oversikt over antall borgere og hvor mange som ikke er det, sa Trump.

Høyesterett

Trump-administrasjonen ville i utgangspunktet inkludere et spørsmål om statsborgerskap i spørreskjemaet for folketellingen i 2020, men forsøket ble blokkert av høyesterett.

Trump-administrasjonen har siden lovet å finne andre måter å få kartlagt statsborgerskap på. Det omstridte spørsmålet har ikke vært med i spørreskjemaene siden 1950, men kan ha stor politisk betydning for republikanerne.

I USA er det folketelling hvert tiende år, og den har betydning for fordelingen av seter i Representantenes hus og distribueringen av 675 milliarder dollar i føderale midler.

Rammer innvandrere

Folketellingen har også betydning for Trumps ønske om å omforme kongressdistrikter. Distriktene er i dag basert på den totale befolkningen, men flere republikanere ønsker at de skal være basert på borgere med stemmerett. Demokrater sier en slik endring vil ekskludere innvandrere.

Eksperter i folkeregisteret har sagt at spørsmål om statsborgerskap vil bidra til at innvandrere vegrer seg for å fylle ut spørreskjemaet, noe som vil resultere i en mer upresis folketelling.

Det vil også føre til at penger og politisk makt flyttes vekk fra byer styrt av Demokratene, der innvandrere ofte bor, til mer landlige områder, der andelen hvite er høyere og Republikanerne pleier å gjøre det bra.

