Trump med støtteerklæring til det iranske folk - på persisk

Lørdag kveld norsk tid la Trump ut en støtteerklæring til det iranske folk, først på engelsk - deretter på persisk.

Uttalelsen kommer etter at hundrevis av iranere lørdag tok til gatene for å protestere mot deres eget regime:

– Til de modige, langtidslidende menneskene i Iran: Jeg har stått med dere siden begynnelsen av mitt presidentskap, og min administrasjon vil fortsette å stå sammen med dere. Vi følger protestene deres nøye, og er inspirert av motet deres.

Noen minutter senere fulgte han opp med følgende melding:

– Den iranske regjeringen bør tillate menneskerettighetsgrupper å overvåke og rapportere om protestene til det iranske folket. Det kan ikke oppstå enda en massakre av fredelige demonstranter, eller at internett blir stengt. Verden følger med.

Demonstrasjon

Flere hundre personer i Irans hovedstad Teheran demonstrerte lørdag mot regimet etter at det innrømmet å ha skutt ned et ukrainsk passasjerfly.

Ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars deltok mellom 700 og 1.000 personer i demonstrasjonen.

Demonstrantene ropte slagord mot myndighetene. Enkelte rev også i stykker bilder av Qasem Soleimani, den iranske generalen som ble drept i et amerikansk droneangrep 3. januar.

Ambassadør pågrepet

Storbritannias ambassadør til Iran, Rob Macaire, ble pågrepet i forbindelse med demonstrasjonen i Teheran. Han ble senere løslatt.

Det melder Sky News lørdag kveld.

Macaire skal ha blitt pågrepet etter «mistanke om å organisere, provosere og lede radikale handlinger».

Iranske medier melder at Macaire ble pågrepet utenfor et universitet. Han ble løslatt etter rundt en time i varetekt.

Den britiske utenriksministeren Dominic Raab betegner arrestasjonen av ambassadøren i Teheran, uten begrunnelse eller forklaring, som et markant brudd på folkeretten.

– Den iranske regjeringen står ved et veiskille nå. Den kan fortsette sin vei mot pariastatus, med all den politiske og økonomiske isolasjonen det vil innebære, eller ta grep for å nedtrappe spenningen og velge en diplomatisk vei framover, sier Raab.