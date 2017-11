Trump møtte Xi – tror Nord-Korea-krisen kan løses

USAs president Donald Trump sier han og hans kinesiske kollega Xi Jinping tror det er mulig å løse den anspente situasjonen overfor Nord-Korea.

De to statslederne møttes til samtaler i Beijing torsdag morgen.

– Møtet var fortreffelig for å diskutere Nord-Korea. Jeg tror, i likhet med deg, at det finnes en løsning der, sa Trump henvendt til Xi da de møttes i Folkets store sal i den kinesiske hovedstaden.

Den amerikanske presidenten utdypet ikke hva han mente, men det er ventet at han vil legge press på Xi for å begrense handelen mellom Kina og Nord-Korea. Det isolerte landet er økonomisk avhengig av handelen med kjempenaboen i nord.

Xi svarte Trump med å si at de to landene bør «styrke kommunikasjonen og koordinasjonen rundt store internasjonale og regionale saksområder, inkludert Koreahalvya og Afghanistan».

Milliardavtaler

Allerede før de to lederne møttes ansikt til ansikt, var det inngått forretningsavtaler verdt titalls milliarder i forbindelse med Trumps besøk i Kina.

Det var ventet at de to lederne vil legge til rette for ytterligere avtaler når de deltar på en næringslivssamling senere på dagen. Torsdag formiddag ble det opplyst at avtaler for over 200 milliarder dollar til var signert. I løpet av snaut to dager er det dermed gjort avtaler verdt langt mer enn et norsk statsbudsjettet.

Rettferdig handel

Men Trump sa også at handelsbalansen er blitt for skjev og at USA må legge om sin politikk på området. Han betegnet dagens handelssituasjon som «ensidig og urettferdig», men understreket at han ikke klandrer Kina for dette.

– Handelen skal bli rettferdig, og det kommer til å bli veldig bra for oss begge, sa han og roste verten, som han også møtte i Florida i april.

– Jeg har svært varme følelser overfor deg. Som vi sa er det god kjemi mellom oss, og jeg tror vi kommer til å oppnå store ting for både Kina og USA.

– For Kina og USA er samarbeid det eneste rette, og bare en vinn-vinn-situasjon vil føre til en bedre framtid, kommenterte Xi.

