Trump nekter for å ha bedt Ukraina om motytelser

USAs president Donald Trump nekter for at han brukte motytelser som pressmiddel i et forsøk på å få Ukraina til å etterforske Biden-familien.

Trump sier det ikke var politiske motiver som lå bak hans oppfordringer. – Dette handler om korrupsjon, ikke politikk, sier Trump. – Jeg tror det var storstilt korrupsjon med Biden, føyer han til. Trump har bedt både Ukraina og Kina om å sette i gang etterforskning av tidligere visepresident Joe Biden, som ligger godt an i konkurransen om å bli Demokratenes presidentkandidat i valget i 2020. Trump har uten bevis hevdet at Biden og hans sønn Hunter står bak misligheter. Trump hevder hans oppfordring til etterforskning ikke var politisk – fordi han «aldri trodde Biden skulle vinne nominasjonen». Trump sier han føler han har plikt til å bekjempe korrupsjon. Flere titall tekstmeldinger som er offentliggjort av etterretningskomiteen i Representantenes hus, viser hvordan amerikanske diplomater oppfordret Ukrainas president til å etterforske Joe Bidens familie i tråde med Trumps ønsker. Både et bedre forhold til USA og et besøk i Det hvite hus nevnes som mulige forhandlingskort.