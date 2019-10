Trump og Finlands president møtte pressen: - Ikke vær frekk!

Finlands president havnet i skyggen da USAs president fyrte løs mot pressen etter kritiske spørsmål om Ukraina-saken.

OSLO (Nettavisen): Den amerikanske presidentens frustrasjon over opposisjonens pågående gransking av den mye omtalte Ukraina-samtalen i sommer kom til fulle til uttrykk under en pressekonferanse i Det hvite hus onsdag. USAs president Donald Trump hadde Finlands president Sauli Niinistö på besøk, men finsk-amerikanske affærer havnet fullstendig i skyggen av oppmerksomheten.

Niinistö rakk å få med en oppfordring om at USA har et flott demokrati som må tas vare på, men ellers måtte han stå ringside å se Trump fyre løs mot både opposisjonen og pressen.

- Ikke vær frekk! sa USAs president Donald Trump da han fikk spørsmål om samtalen med Ukrainas president. Foto: (The White House)

- Det er en bløff

Da Trump fikk spørsmål fra Reuters-reporter Jeff Mason om hva han egentlig ville oppnå da han tok opp spørsmålet om Hunter Biden (Joe Bidens sønn) med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, var Trump tydelig ille til mote:

- Det er en bløff, og vet du hvem som spiller opp til bløffen? Det er folk som deg og dette landets «fake news media», svarte presidenten ifølge Reuters. Han fortsatte med å hevde at deler av den amerikanske pressen er korrupte.

- Ikke vær frekk! fulgte Trump opp overfor Reuters-reporteren da han stilte spørsmålet på nytt.

Trump gikk imidlertid så langt som å antyde at det han var opptatt av i samtalen var korrupsjon i Ukraina. Han pekte på at USA gir Ukraina mye penger.

«Og jeg liker ikke å gi penger til et land som er så korrupt», sa Trump.

Donald Trump fikk spørsmål fra Reuters-reporter Jeff Mason om hva han egentlig ville oppnå da han tok opp spørsmålet om Hunter Biden (Joe Bidens sønn) med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sommer. Foto: (White House)

Kalte Biden og sønn kjeltringaktige

Trump fyrte av en rekke kraftsalver i løpet av pressekonferansen, blant annet sa han at Biden og hans sønn er «rett ut kjeltringaktige» (Stone cold crooked) og han sa at kongresskvinnen Nancy Pelosi, Demokratenes møteleder i Representantenes hus, tar ut stevninger like fort som andre deler ut småkaker.

Risikerer riksrett

12. august slo en ansatt i amerikansk etterretning alarm om innholdet i samtalen. Den ansatte varslet generalinspektør for amerikansk etterretning, Michael Atkinson. 24. september varslet toppdemokraten Nancy Pelosi at Representantenes hus vil starte en riksrettsprosess mot Trump. 26. september ble en delvis sladdet versjon av den ni sider lange varslerrapporten offentliggjort av etterretningskomiteen. Varsleren hevder blant annet at Trump misbrukte presidentembetets makt til å be et annet land om å påvirke neste års presidentvalg, og at han brukte militærbistanden som pressmiddel, ifølge NTB.

