Trump om kurderne: - De hjalp oss ikke i 2. verdenskrig

USAs president sier han liker kurderne, men understreket at det er forskjell på allierte.

OSLO (Nettavisens): USAs president Donald Trump får kritikk fra egne rekker etter den tyrkiske offensiven i Nord-Syria, en offensiv som kom tre dager etter en telefonsamtale mellom Trump og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

- Umulig å forstå hvorfor Donald Trump lar USAs allierte bli slaktet og tilrettelegger for en IS-retur, skriver republikanernes Liz Cheney på Twitter og kaller nyhetene fra Syria «kvalmende». Cheney er den tredje høyest rangerte republikaneren i Representantenes hus gjennom sin post som leder for House Republican Conference.

USAs president svarte på kritikken gjennom å tone ned betydningen av USAs støtte til kurderne. Det skjedde i et møte med pressen i Det hvite hus onsdag.

- Kurderne kjemper for sitt land. Noen skrev en veldig, veldig betydningsfull artikkel i dag. De hjalp oss ikke i 2. verdenskrig, i Normandie for eksempel, men de er der for å hjelpe oss med sitt land, og det er noe annet. I tillegg har vi brukt enormt mye penger på å hjelpe kurderne med ammunisjon, med våpen, med betaling, sa Trump blant annet ifølge CNN og Yahoo News.

Han understreket videre at «vi» liker kurderne.