Trump om Paris-angrepet: Land må åpne øynene

USAs president Donald Trump skriver på Twitter at han sørger etter knivangrepet i Paris, men også at flere land må innse hva som foregår.

– På et tidspunkt må land åpne øynene og se hva som virkelig foregår, skrev presidenten på Twitter. Han la også til at en slik hendelse ikke er «forenlig med et kjærlig, fredelig og vellykket land».

Det er ikke helt klart hva presidenten mener med sin Twitter-melding. Hans administrasjon har forsøkt å få gjennom reiseforbud for folk fra flere muslimske land. Trump har ofte knyttet muslimske innvandrere til terrorisme.

Lørdagens knivangrep i Paris, hvor en person ble drept og fire ble skadd, ble utført av en fransk statsborger med opprinnelse i Tsjetsjenia. IS hevder det var de som sto bak angrepet.

Det hvite hus har også publisert en uttalelse hvor det fordømmer lørdagens angrep.

So sad to see the Terror Attack in Paris. At some point countries will have to open their eyes & see what is really going on. This kind of sickness & hatred is not compatible with a loving, peaceful, & successful country! Changes to our thought process on terror must be made.