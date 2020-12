Trump-ordre skaper vaksine-forvirring: Vil prioritere amerikanere foran andre land

America First blir nå politikk når vaksine skal distribueres.

Ifølge Fox News kommer Donald Trump tirsdag til å undertegne en ny presidentordre.

- Ordren vil sikre at alle amerikanere har tilgang til koronavirus-vaksine før amerikanske myndigheter begynner å hjelpe land rundt i verden, melder Fox News.

Også Reuters, CNN, CBC melder at en slik presidentordre er rett rundt hjørnet.

Nyheten kom etter at New York Times meldte at amerikanske myndigheter hadde droppet å bestille flere vaksinedoser fra Pfizer.

- America First-tilnærming

Kilder som de har snakket med sier at presidenten vil understreke at prioriteten hele tiden har vært en «America First»-tilnærming.

- Vi ønsker å sikre at vi distribuerer disse vaksinene til amerikanere før vi begynner å sende dem rundt om i verden, melder en kilde til Fox News, som antar at internasjonal hjelp kan starte til sommeren, eller sen vår.

Ifølge Fox News' kilder blir ordren som skal underskrives klar på at «vi skal prioritere tilgang til det amerikanske folk, før vi jobber med partnere og allierte for å tilby tilgang til vaksinen.

Også tidligere i år gjorde Trump det klart at målet var å først hjelpe seg seg selv, så verden.

Uklart hva det egentlig betyr

Det er noe uklart hva presidentordren rent konkret kommer til å bety.

I et intervju med Good Morning America kunne ikke Operation Warp Speed-sjef Monclef Slaoui svare på hva avgjørelsen fra Trump faktisk kom til å bety.

Norge får vaksiner gjennom EUs innkjøpsprogram, som er gjort direkte med vaksineprodusentene.

Pfizers vaksine, som antas å bli godkjent først, er produsert på to steder i Europa. Modernas vaksine er derimot et produkt som er blitt utviklet i USA i tett samarbeid med NIH og Operation Warp Speed. Begge to har søkt om godkjenning i Europa.

- Vi forventer ikke at dette dokumentet fra USAs president får noen konsekvenser for avtalene som EU-kommisjonen og produsentene har inngått om levering av vaksiner til EU/EØS-landene, skriver FHI-overlege Preben Aavitsland i en e-post til Nettavisen.

Utover disse to vaksinene, jobber europeiske legemiddelmyndigheter med fortløpende vurdering av vaksinene fra Jonson&Jonson og AstraZeneca. Ingen av disse har formelt søkt om godkjenning.

Kan handle om USAs overinnkjøp

I nyhetsmeldingene som så langt har kommet om saken, er det ikke snakk om noe eksportforbud av vaksine. CNN antyder at dette handler om hva USA skal gjøre med alle vaksinene de har kjøpt, som de aldri kommer til å få bruk for.

- USA har mulighet til å kjøpe tre milliarder doser med vaksine, fordelt på alle kontraktene føderale myndigheter har inngått. Det vil i teorien være nok til å vaksinere USAs befolkning mange ganger, skriver CNN.

Reuters antyder at presidentordren i praksis handler om at Trump ønsker å ta eierskap til det som antas å bli en svært rask utrulling av vaksine.

Operation Warp Speed, som sorterer under Trumps ansvarsområde, gis en stor dose av æren for at vaksineutviklingen har gått så raskt som den har gjort. Det antas at hele USAs befolkning kan få tilbud om vaksine innen sommeren.

Detaljer vil trolig komme frem på et vaksinemøte som skal holdes i Det hvite hus tirsdag.

