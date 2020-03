Trump på pressekonferanse om koronaviruset: - Stoltenberg er min største fan

Donald Trump holdt pressekonferanse om koronakrisen i USA, men så skiftet han en stund fokus til Nato.

LOS ANGELES/OSLO (Nettavisen): – Amerika fortsetter å vinne terreng i krigen mot viruset, åpnet Trump onsdagens pressekonferansen med.

– Jo flere liv vi kan redde, jo raskere kan vi til slutt få folk tilbake på jobb, tilbake til skolen og tilbake til det normale - og det er store deler av landet vårt som sannsynligvis kan gå tilbake mye raskere enn andre deler, fortsatte han.

President Donald Trump har i det siste benyttet disse pressekonferansene til å snakke om andre ting enn koronaviruset, som de egentlig skal handle om. Han har blant annet slaktet pressen og snakket om veggen på Mexico-grensen.

Dro fram Stoltenberg

Onsdag begynte Trump begynte å snakke om NATO på koronavirus-pressekonferansen, og gjentok da en påstand om at Jens Stoltenberg er hans største supporter.

- Hvis du ser på Nato, det stygge som ble sagt om landet vårt når det gjelder Nato. De ville ikke betale, og vi betalte for alle. Nå, på grunn av meg, betaler de mye. Nå har de betalt 125-135 milliarder dollar mer.

- Til syvende og sist, generalsekretær Stoltenberg, som jeg tror man kan si kanskje er min største fan, vi fikk ham til å betale ytterligere 400 millarder dollar. Milliarder!

Det er ikke klart om beløpene Trump nevnte er korrekte.

Gratulerte IOC

På pressekonferansen uttalte Trump at Senatet er nære å godkjenne krisepakken som det har blitt forhandlet om i mange dager.

Han sa også til innbyggerne i New York at han gjør alt i sin makt for å hjelpe dem. Trump har blitt kritisert av guvernør Andrew Cuomo i det siste.

Han gratulerte i tillegg IOC og Japan med beslutningen om å utsette OL med ett år.

– Det var den riktige avgjørelsen, sier han.