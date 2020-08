Trump: Postvesenet strømlinjeformes og forbedres

President Donald Trump avviser at postvesenets leder med vilje kutter i etatens tilbud og tjenester for å ramme stemmegivning via posten.

Postvesenet USPS' nye leder Louis DeJoy, en stor Trump-donor, har innført omfattende sparetiltak. Som en følge har posten hopet seg opp og etaten er i krise.

Trump hevder DeJoy prøver å «strømlinjeforme postvesenet». Lørdag ble Trump spurt om han støtter DeJoys tiltak.

– Ja, han er en fantastisk mann. Han vil gjøre postvesenet «great again». Postvesenet er en katastrofe, sa Trump på pressekonferansen fra sin golfklubb i Bedminster i New Jersey, ifølge CBS News

I et intervju med Fox Business Network torsdag ga president Donald Trump uttrykk for at han ikke støtter økte bevilgninger til det amerikanske postvesenet fordi pengene da vil gå til poststemmer under valget.

Han gjentok samtidig at han mener stemming via posten vil føre til massivt valgfusk.

Pelosi vurderer å avbryte Kongressens sommerferie

Lederen for Representantenes hus i USA, Nancy Pelosi, vurderer å sammenkalle de folkevalgte for å drøfte omstridte endringer i postvesenet.

Det skriver nyhetsbyråene AP og Reuters, som viser til opplysninger fra ikke navngitte kilder i Det demokratiske partiet.

Medlemmene av Representantenes hus må i så fall komme sammen tidligere enn planlagt. I utgangspunktet er det pause i forsamlingens ordinære virksomhet fram til midten av september.

Advarte om stemmegivning

Det er ventet at et mange amerikanske velgere vil bruke posten til å avlegge stemme i et hardt koronarammet USA, og striden om postvesenet USPS er blitt en brennhet sak i valgkampen.

USPS varslet fredag 46 delstater og myndighetene i Washington D.C. om at det er stor risiko for at velgere ikke vil ha tid nok til å fylle ut stemmesedlene og returnere dem innen dagens tidsfrister.

Etaten har gjort om på planen om å fjerne en rekke innleveringspostkasser etter påstander om at det kan påvirke presidentvalget.

Skylder på Demokratene

Et tilsyn har startet undersøkelser av endringene som er gjort i USPS etter at DeJoy startet i jobben.

Trump ble konfrontert med påstandene om at postvesenets leder kutter for å sabotere valget. Presidenten svarte med å omtale DeJoy som en «briljant forretningsmann» og anklaget Demokratene for å ikke ha lykkes med å sikre økte bevilgninger til postvesenet.

Demokratene foreslår å øke støtten til USPS med 25 milliarder dollar. Forhandlingene om en ny koronapakke i Washington står i stampe og bevilgninger til postvesenet er del av forhandlingene.

