Trump-rådgiver foreslo at alle kan gå i romdrakt. Det er bare ett problem

- Jeg tenker bare høyt, og kanskje det er en sprø idé, sier medlem av Donald Trumps økonomiske «task force» til amerikansk storavis.

En av president Donald Trumps økonomiske rådgivere fremmet et vilt forslag for hvordan USA kan gjenåpne samfunnet på en relativ trygg måte midt i koronakrisen.

The New York Times gjorde nylig et intervju med Stephen Moore om risikoen ved en gjenåpning og hvilke råd han ga til presidenten.

Moore sa han hadde understreket overfor Trump hvor viktige det er å gjenåpne samfunnet for å blåse liv i økonomien igjen ved månedsskiftet.

Utfordringen er å sende folk ut i arbeid igjen på en trygg og sikker måte, uten altfor stor smitterisiko.

- Hva med romdrakt?

Moore, som er en del av presidentens økonomiske «task force», nevnte først de tradisjonelle smitteverntiltakene som å holde sosial avstand og bruk av ansiktsmaske. Deretter lanserte han en utradisjonell idé.

- Jeg tenkte på det i dag tidlig, som et slags tankeeksperiment. Hvorfor kan ikke alle bare ta på seg en romdrakt eller noe sånt? sa han i intervjuet med The New York Times.

- Nei, seriøst.

Da storavisen påpekte den åpenbare utfordringen med å masseprodusere romdrakter, svarte Moore:

- Jeg vet vi ikke har romdrakter (latter). Jeg tenker bare høyt, og kanskje det er en sprø idé, men istedenfor å stenge hele økonomien, så kunne du ha puttet alle sammen i en … vel, du har rett. Man må lage 200 millioner av dem. Men det ville ikke kostet tre billioner dollar. Og folk kan gå rundt i dem i månedsvis. Jeg tittet på internett, og det er alle slags mulige drakter som de lager nå, og man er ikke utsatt. Man puster gjennom en slags ventilator, sa Moore.

Sitatene til Moore ble også gjengitt av ukemagasinet The Week.

Liten korona-tillit til Trump

Trump holder daglige pressekonferanser om koronakrisen i USA. En ny meningsmåling utført av The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, viser imidlertid at amerikanere flest har liten tillit til Trump som en kilde til informasjon om koronapandemien.

28 prosent av amerikanere sier de regelmessig henter informasjonen sin om koronapandemien fra Trump. Bare 23 prosent sier de har høy tillit til den informasjonen presidenten formidler til allmennheten.

21 prosent sier de har et moderat tillitsnivå.

Blant republikanere er det rundt halvparten som sier de har høy tillit til Trumps koronainformasjon. Og 22 prosent sier de har liten eller ingen tillit til det Trump sier om utbruddet.

Trump har likevel stor oppslutning (82 prosent) blant republikanere for måten han styrer landet.

Kritikk fra flere hold

Trump har fått flengende kritikk fra flere hold etter at han anbefalte nye tvilsomme koronabehandlinger på torsdag. Presidenten forslo blant annet at en kanskje kunne sprøyte desinfiserende middel i kroppen. Han nevnte også lys og varme som en mulig behandling mot korona.