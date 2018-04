Trump-rådgiver: Ikke sikkert Kina-toll blir iverksatt

Donald Trumps økonomiske rådgiver Larry Kudlow sier det er mulig at USAs toll på kinesiske varer ikke blir iverksatt.

Kudlow, som i mars ble utnevnt til president Trumps nye økonomiske sjefrådgiver, sa på en pressebrifing onsdag at Trump i all hovedsak er en tilhenger av frihandel og at presidenten ønsker å løse problemene mellom USA og Kina så smertefritt som mulig.

– Trump har lagt alle sine kort på bordet mens han står opp for sitt land og en bedre verdenshandel, sa Kudlow, som samtidig understreket at det er nødvendig omfattende frihandelsreformer for å få slutt på ulovlig og urettferdig handelspraksis.

Trump innførte i mars høye tollsatser på stål og aluminium fra Kina og en rekke andre land, blant andre Norge. Kina har svart med å innføre toll på over 120 amerikanske varer.

Det fikk Trump til å legge fram en liste på over 1.300 varer som USA skal innføre 25 prosent toll på, deriblant elektronikk, medikamenter og flydeler.

De mange utspillene har ført til frykt for handelskrig, og verdens børser har reagert negativt.

Både de amerikanske og kinesiske varene oppgis å ha en verdi på rundt 50 milliarder dollar, eller til sammen 100 milliarder dollar (784 milliarder kroner). De utgjør om lag 17 prosent av den totale handelen mellom de to landene.

