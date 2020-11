Trump rasende: - De finner Biden-stemmer over alt!

President Donald Trump er rasende i forbindelse med den dramatiske opptellingen.

NEW YORK (Nettavisen): Det pågår en dramatisk opptelling etter nattens valg der vippestatene Wisconsin, Pennsylvania og Michigan ser ut til å bli de som kan avgjøre valgutfallet.

SISTE: Trump-kampanjen krever omtelling i Wisconsin

Trump ledet med 600.000 stemmer

I Pennsylvania ledet Trump med over 600.000 stemmer etter at nesten 80 prosent av stemmene var blitt talt opp, mens Biden har en knapp ledelse i Wisconsin.

Onsdag kveld hamrer president Donald Trump løs på de som nå teller opp stemmene.

- De jobber hardt med å få forspranget mitt på 500 000 stemmer i Pennsylvania til å forsvinne - ASAP. Det samme i Michigan og andre stater! skriver presidenten.

- De finner Biden-stemmer overalt - i Pennsylvania, Wisconsin, og Michigan. Dette er så ille for vårt land! skriver Trump.

Se også Trumps oppsiktsvekkende tale i natt:

Trump leder med 9 prosentpoeng

Ifølge NTB er forspranget til presidenten i Pennsylvania nå nede på 472.000 stemmer, eller 8,3 prosentpoeng. Det har tidligere vært på over 600.000 stemmer, men delstaten teller nå forhåndsstemmer og brevstemmer, som ventes å øke oppslutningen til Biden.

Pennsylvanias guvernør Tom Wolf bekrefter at det endelige resultatet i den viktige vippestaten muligens ikke vil være klart i løpet av onsdagen.

– Millioner av poststemmer blir telt, sa den demokratiske guvernøren på en pressekonferanse onsdag.

– Så vi vil kanskje ikke få vite resultatet i dag, men det viktigste er at vi har nøyaktige resultater, selv om det tar litt lengre tid enn vi er vant til, sier Wolf.

Han ber om tålmodighet og understreker at delstaten vil holde løftet om at hver eneste stemme teller.

- Biden leder i Wisconsin

Valgkommisjonens sjef, Meagan Wolfe Alle, opplyser onsdag kveld at alle stemmene er telt i Wisconsin. Foreløpig er det ikke utropt noen vinner i den viktige vippestaten, men sjefen for delstatens valgkommisjonen, Meagan Wolfe, sier at Joe Biden leder med 20.697 stemmer, ifølge en Twitter-melding fra NBC News.

– Vi kan ikke se at det er noen fylker som ikke har publisert resultatene på sine nettsider, sier hun videre.

Ifølge oversikten til New York Times ledet Joe Biden med 0,6 prosentpoeng da 97 prosent av stemmene var telt opp.

Under valget i 2016 kapret Trump delstaten fra Demokratene ved å få rundt 22.000 flere stemmer enn Hillary Clinton.

Biden øker ledelsen i Michigan

På kort tid har Joe Bidens ledelse i Michigan økt fra om lag 10.000 stemmer til over 30.000.

Dermed rykker Demokratenes kandidat stadig nærmere seier i en av de viktigste delstatene i hele valget.

Trump ledet lenge i Michigan, men Bidens oppslutning har økt gradvis etter hvert som flere forhåndsstemmer blir talt. Om lag 92 prosent av stemmene er talt opp, drøyt 5.2 millioner. Ifølge AP er det rundt 218.000 stemmer igjen å telle.

Michigan har 16 valgmenn og ble vunnet av Trump i 2016. Før det stemte delstaten for demokratiske kandidater i seks presidentvalg på rad.

Færre stemmer telt i Arizona enn antatt

Joe Biden ble tidlig onsdag utropt til vinner i delstaten Arizona, men nå viser det seg at det er telt opp færre stemmer enn tidligere meldt.

Årsaken er ifølge New York Times en feil i datastrømmen fra Edison Research. Biden leder fortsatt med over 3 prosentpoeng etter at feilen er rettet. Når 86 prosent av stemmene er telt har Biden 51 prosent mot Donald Trumps 47,6 prosent av stemmene.

Blant dem har meldt at Biden hadde vunnet den tradisjonelt republikanske bastionen, var AP og Fox News. Ingen av dem har trukket tilbake erklæringen om at Biden har vunnet.

Presidentkandidatene kjemper om elleve valgmenn i delstaten.

I Georgia er forspranget nå på 87.000 stemmer, eller 1,8 prosentpoeng, når det gjenstår å telle drøyt åtte prosent av stemmene. Trump ledet inntil nylig med over 100.000 stemmer. Her er det særlig stemmer fra delstatshovedstaden Atlanta og forstedene som telles nå.