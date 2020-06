Trump rasende: - Ta grep om disse skitne anarkistene, om ikke gjør jeg det!

President Donald Trump er rasende etter at en gruppering har okkupert deler av sentrum i Seattle og nekter å slippe politiet inn.

NEW YORK (Nettavisen): -Den radikale venstreorienterte guvernøren @JayInslee og ordføreren i Seattle blir spottet og lekt med på et nivå som vårt store land aldri har sett før. Ta tilbake byen din NÅ! Hvis du ikke gjør det, vil jeg gjøre det. Dette er ikke et spill. Disse stygge anarkistene må stanses ØYEBLIKKELIG. DET MÅ HANDLES RASKT! skriver presidenten på Twitter.

Har okkupert og blokkert deler av Seattle

Bakgrunnen for Trumps frustrasjon er at en del demonstrasjoner har okkupert og blokkert deler av sentrum i Seattle og opprettet en sone på seks kvartal som går under navnet «Capitol Hill Autonomous Zone». Her slippes ikke politiet inn og noen demonstranter patruljerer området med våpen, melder Daily Mail.

President Donald Trump karakteriserer demonstrantene som terrorister og krever at den demokratiske ledelsen i staten og Seattle tar byen tilbake.

Sonen er opprettet etter demonstrasjonene i forbindelse med dødsfallet til George Floyd, og blir sett på som et tegn på den manglende tilliten man har til politiet.

Dette er noen av personene som patruljerer det okkuperte området i Seattle med våpen. Foto: Twitter: @SBANYPD

Demonstrantene sier at de vil opprettholde kontrollen over området inntil de får sine krav innfridd, som er at politiet i Seattle blir oppløst og at ordfører Jenny Durkan går av.

Krever at ordføreren går av

Ifølge Daily Mail tok 300 demonstranter på tirsdag seg inn i Seattle City Hall, med bannere der det sto Black Lives Matter, samtidig som de krevde Durkans avgang.

Demonstrantene fikk tilgang til bygget av bystyrerepresentant Kshama Sawant, som låste opp dørene og tok demonstrantene med seg inn.

- Hvis ordfører Durkan nekter å tre til side, så vil det være byrådets ansvar å fjerne henne, uttalte Sawant i forrige uke

Hun reagerer sterkt på hvordan man slo hardt ned på demonstrantene i Seattle.

- Politiet har benyttet seg av tåregass, gummikuler, sjokkgranater, portforbud, arrestasjoner og andre undertrykkende taktikker på aktivister og beboere i Seattle - inkludert barn, i et forsøk på mobbe og forstumme protestbevegelsen, sier Sawant.

Demonstranter lytter til en taler foran bygningen som tilhører det østlige politidistriktet i Seattle. Bygningen er avsperret med plater foran vinduene, og det er bare noen få politifolk tilbake der. Demonstranter har forskanset seg i et område som omfatter flere kvartaler i byen. Foto: Ted S. Warren / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Både ordfører Jenny Durkan og politimester Carmen Best har senere beklaget og sagt unnskyld til for den harde reaksjonen overfor demonstrantene, og de har også innført forbud mot tåregass i 30 dager fra fredag av.

En representant for Durkans kontor sier til Daily Mail at Seattle nå står overfor sin «mest utfordrende tid i byens historie».

- Trump, gå tilbake til bunkeren din

Men når det gjelder kritikken fra president Donald Trump, så tar ordfører Durkan det tilsynelatende med ro. Hun svarer nemlig slik på Trump melding om at hun må «ta tilbake byen.»

- Gjør oss alle trygge, gå tilbake til bunkeren din, skriver hun på Twitter, og viser med det til at Secret Service-agenter førte president Donald Trump til en underjordisk bunker da hundrevis av demonstranter samlet seg utenfor Det hvite hus i slutten av mai.

Trump på sin side, gir seg ikke. Også fredag er han ute og angriper Durkan for at demonstranter fortsatt okkuperer og blokkerer deler av Seattle sentrum.

"Black Lives Matter" er malt på gaten inn i den okkuperte sonen i Seattle. Foto: Jasmyne Keimig - The Stranger /via REUTERS

- Borgermesteren i Seattle sier at anarkistenes overtakelse av byen hennes «er en Summer of Love». Disse liberale demokratiene har ikke peiling. Terroristene brenner og plyndrer våre byer, og så tenker de at det er bare flott, selv dødsfallene. Vi må stoppe denne overtakelsen av Seattle nå! skriver Trump på Twitter.

- Anarkistene er de ekstreme her

USA-ekspert Hilmar Mjelde sier til Nettavisen at det ikke er Trump som er den ekstreme her.

- Dette er sterkmannspolitikk. Lov og orden, direkte tale. Det er anarkistene som er de ekstreme her, ikke Trump, sier Mjelde, som presiserer at å kalle dem terrorister er å gå for langt.

Demonstrantene som oppholder seg i Capitol Hill Autonomous Zone (CHAZ) sier at de vil opprettholde kontrollen over området inntil de får sine krav innfridd, som er at politiet i Seattle blir oppløst og at ordfører Jenny Durkan går av. Foto: Eva Wood - Twitter @EVAGISELLE/via REUTERS

- Men at de ikke kan opprette sin egen lille republikk inne i Seattle er opplagt, sier Mjelde.

- Trumps utspill vil være sunn fornuft for folk flest. Selvsagt må myndighetene ta tilbake kontrollen her, sier Mjelde til Nettavisen.

«Militære trusler mot Washingtons beboere»

Ifølge NTB sier Guvernør Jay Inslee på sin side at han ikke vil tillate det han omtaler som «militære trusler mot Washingtons beboere».

Inslee sier at aktivistene ikke har noen tillatelse til sin aksjon i området, men føyer til at protestene stor sett er ikkevoldelige og at retten til å demonstrere fredelig er «grunnleggende amerikansk».

Fox News-programlederen Sean Hannity hevdet på onsdag at en væpnet radikal gruppe som omtales som Antifa står bak beleiringen, men lokale tjenestemenn sier ifølge CNN at de ikke har sett noe som tyder på at en slik gruppe er innblandet, skriver NTB.