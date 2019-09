Trump raser mot fersk meningsmåling

President Donald Trump fyrer løs på Twitter etter en fersk meningsmåling i Washington Post.

NEW YORK (Nettavisen): Meningsmålingen, publisert onsdag morgen amerikansk tid, viser at president Trump ville ha tapt kampen mot fire av de fem øverste demokratiske presidentkandidatene om de kom opp i en presidentduell nå.

Trump gjør det aller dårligst opp mot tidligere visepresident Joe Biden, men han er også langt bak Bernie Sanders, og litt bak både Elizabeth Warren og Kamala D. Harris.

Når det gjelder Pete Buttigieg, ligger Trump bak også ham, men denne forskjellen er innenfor feilmarginen, ifølge meningsmålingen foretatt av Washington Post og ABC News.

Biden får 55 prosent støtte i en tenkt duell mot presidenten, mot Trumps 40 prosent. Blant vokse stemmeberettigede får Biden 54 prosent mots Trumps 38 prosent.

Om man ser på samtlige voksne som deltar målingen, er Trump aldri over 41 prosents støtte, mens han blant registrerte velgere gjør det litt bedre, med en støtte på 44 prosent.

Da Trump vant i 2016 hadde han en støtte på 46 prosent, mot Hillarys 48 prosent, men han vant likevel valget fordi han vant tre nordlige stater som hadde gått til Demokratene de seks siste valgene.

Slik gjør president Donald Trump det opp mot de demokratiske kandidatene. Målingen er tatt mellom 2-5. september blant 877 registrerte velgere. Målingen har en feilmargin på +/- 4 prosent. Foto: Washington Post

Meningsmålingen får Donald Trump til å rase. I en Twittermelding onsdag ettermiddag norsk tid

- I en hypotetisk meningsmåling, gjort av en de verste meningsmålerne av dem alle, Amazon Washington Post/ABC, som begge spådde at jeg ville tape mot Crooked Hillary med 15 prosentpoeng (hvordan gikk det?), Sleepy Joe, Pocahontas og nærmest sagt alle andre, vil slå meg i presidentvalget …

- Dette er en falsk undertrykkelse av en meningsmåling, ment for å bygge opp de demokratiske partnerne. Jeg har ikke engang begynt med min kampanje, og slåss konstant mot Falske Nyheter som Russland, Russland, Russland. Se på North Carolina i går kveld. Dan Bishop, ned stort i meningsmålingene, men VINNER. Lettere en i 2016! skriver Trump.

Meningsmålingen er for øvrig sammenfallende med de siste tallene på presidentens popularitet.

Den siste målingen viser at 38 prosent av amerikanerne mener han gjør en god jobb, mens 56 prosent mener han ikke gjør det. Antallet som mener han gjør en god jobb har gått ned med seks prosent siden juli.

Republikaneren Bishop vant omvalg



Mannen Trump henviser til i sin tweet onsdag ettermiddag, republikaneren Dan Bishop, vant omvalget i en krets i delstaten North Carolina på tirsdag. Omvalget ble holdt fordi kongressvalget i fjor ble underkjent på grunn av juks.

Bishop fikk 50,8 prosent av stemmene i omvalget i North Carolinas niende valgdistrikt. Demokraten Dan McCready fikk 48,6 prosent av stemmene, melder NTB-AP.

Omvalget ble holdt fordi valget i kretsen ble annullert i fjor. Republikanernes kandidat Mark Harris vant da med bare 905 stemmer. Kretsens sete i Representantenes hus i Washington har siden stått ledig, etter at det ble avslørt at Harris hadde en medarbeider som samlet inn over 1.000 forhåndsstemmer og fylte dem ut selv.

Saken sprakk for alvor da kandidatens sønn, som er statsadvokat i delstaten, forklarte i valgkommisjonen at han gjentatte ganger hadde advart faren mot å hyre inn medarbeideren, som hadde kriminelt rulleblad, og som flere ganger før hadde drevet med ulovligheter ved valg.

Harris stilte ikke på nytt.

President Donald Trump var raskt ute med å påta seg æren for at Dan Bishop vant. – Dan Bishop lå 17 prosentpoeng under for tre uker siden. Han ba meg om hjelp. Sammen endret vi på hans strategi, og han gjorde en flott valgkamp, skriver presidenten på Twitter. Foto: AP Photo/Chris Seward

Trump tar æren

Den knepne seieren over McCready betyr at republikanerne fortsatt beholder distriktets kongressplass, en plass de har hatt siden 1963.

Trump var raskt ute med å påta seg æren for at Bishop vant.

– Dan Bishop lå 17 prosentpoeng under for tre uker siden. Han ba meg om hjelp. Sammen endret vi på hans strategi, og han gjorde en flott valgkamp, skriver presidenten på Twitter.

Imidlertid har det ikke blitt presentert noen meningsmåling som viser Bishop ligge så langt under, ifølge AP. Partikilder på begge sider og analytikere har lenge uttalt at kampen mellom Bishop og McCready kom til å bli hard.

Resultatet i distriktet viser forskjellen på by og land. Bishop gjorde det svært bra på landet. McCready dro fordeler i forstadsområdene, ifølge NTB-AP

Toalettlov

55 år gamle Bishop er kjent for å ha stått bak en lov i delstaten som spesifiserte hvilke offentlige toaletter transpersoner kan bruke. Loven ble trukket tilbake etter at den skapte nasjonalt oppstyr og boikott.

Bishop støtter presidentens plan om å bygge mur langs grensen til Mexico, og har anklaget Trump-kritikere for å være ute etter å «ødelegge ham».

På et valgmøte til støtte for Bishop i juli sa Trump at fire kvinnelige demokrater burde «dra tilbake» til sine hjemland. Tre av de fire er født i USA. «Send henne tilbake!", ropte folkemengden.

Murphy slo Thomas

I et annet lokalvalg i en krets ved North Carolinas kyst slo den republikanske legen Greg Murphy demokraten Allen Thomas og to andre kandidater. Murphy overtar dermed kongressplassen som har stått ledig siden februar etter den avdøde republikaneren Walter Jones Jr.

Etter de to spesialvalgene i North Carolina tirsdag, har nå republikanerne 199 seter i Representantenes hus. Demokratene har 235 seter. I tillegg er det én uavhengig representant i forsamlingen.

Republikanerne trenger 19 flere seter for å få flertall i neste års valg.

Strategi

Omvalget i North Carolina var ifølge New York Times en mulighet for republikanerne til å teste sin valgkampstrategi foran neste års presidentvalg, som går ut på å karakterisere alle demokrater som gale, som hater amerikanske verdier, er farlige for landet og har en radikal sosialistisk agenda.

– Velgerne sa i dag nei til demokratenes radikale, liberale politikk, sa Bishop i sin seierstale tirsdag kveld.

Are Tågvold Flaten, redaktør av AmerikanskPolitikk.no og en av stemmene i podkasten 2020, sa til NTB forut for omvalget at karakteriseringen av demokratene som radikale er en klar strategi.

(Nettavisen/NTB)