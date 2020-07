Trump raser over testing og smittetall

– Smittetilfeller, smittetilfeller, smittetilfeller! skriver USAs president på Twitter.

Det var lørdag 20. juni at Trump sa til sine tilhengere at koronatesting er et tveegget sverd, og at han har bedt om mindre testing fordi når flere testes, får det situasjonen i USA til å se verre ut enn den er.

– Når du tester, vil du finne flere mennesker, du vil finne flere tilfeller. Så jeg sa til folkene mine: Trapp ned testingen, sa Trump.

– Uttalelsen var en spøk rettet mot mediene, ifølge en kilde i Det hvite hus.

Trump selv fastholdt uttalelsen og avviste noen dager etterpå at det var ment som tull. Samtidig skrøt han av at USA har testet så mange som 25 millioner mennesker.

– Testet 40 millioner

To uker senere, på USAs nasjonaldag 4. juli, raser Trump på nytt over smittetallene på Twitter:

– Smittetilfeller, smittetilfeller, smittetilfeller! Hvis vi ikke testet så mye og så vellykket, ville vi hatt veldig få smittetilfeller. Hvis du tester 40.000.000 mennesker, vil du få mange tilfeller som uten testingen (som i andre land) ikke ville dukket opp hver kveld på Fake Evening News....., skriver Trump på Twitter lørdag kveld norsk tid.

– ....På en måte gir vår enorme testsuksess Fake News Media alt de vil ha, SMITTETILFELLER. I mellomtiden synker dødsfall og den viktige dødeligheten. Du hører ikke om det fra Fake News, og det vil du aldri gjøre. Noen som trenger noen respiratorer ??? spør Trump retorisk.

At USA tester svært mange er korrekt, viser tall fra for eksempel Our World in Data, et prosjekt fra universitetet i Oxford:

TESTER: USA tester flere enn mange andre land, viser tall fra Our World in Data. Foto: Our World in Data (University of Oxford / Oxford Martin School)

Dødstallene synker sakte

Samtidig gir ikke dødstallene i USA nødvendigvis noen grunn til å feire helt enda. Tallene går nedover, men ikke i like stor fart som i mange andre land, viser tall fra både Oxford og WHO:

DØDSTALL: Siden 12. mai har dødstallene gått nedover for mange land, spesielt for land som Italia og Storbritannia. Foto: Our World in Data (University of Oxford / Oxford Martin School)

USA-TALL: Øverst ser man daglige, nye registrerte smittede. Nederst er dødstallene. Foto: Skjermdump (WHO)

Les også: Trump: – Dette er grunnen til at testing ikke nødvendigvis er en bra ting

4. juli har så langt 694 koronasmittede personer omkommet i USA, melder Oxford-universitetet.

Så langt har drøyt 2,8 millioner mennesker i USA testet positivt for koronaviruset. 129.584 personer er foreløpig omkommet, melder Johns Hopkins universitetet. Det er over dobbelt så mange som i Brasil, som innehar andreplassen på den dystre statistikken.