Trump ringte Moon: – Ting går veldig bra

USAs president Donald Trump sier lørdag at «ting går veldig bra» etter en lengre telefonsamtale med Sør-Koreas president Moon Jae-In.

Telefonsamtalen skjer i kjølvannet av det historiske koreanske toppmøtet mellom Moon og Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, og i forkant av et planlagt møte mellom Trump og Kim.

–Hadde nettopp en veldig lang telefonsamtale med president Moon i Sør-Korea. Ting går veldig bra, tid og sted for møte med Nord-Korea er i ferd med å bli satt, skriver Trump på Twitter.

–Snakket også med statsminister Shinzo Abe i Japan for å informere ham om de pågående forhandlingene, skriver Trump videre.

Moon møtte Kim i et historisk møte ved grensebyen Panmunjom fredag, og de to ble enige om å søke en permanent fredsløsning og fullstendig atomnedrustning på Koreahalvøya.

En våpenhvile fikk slutt på kampene på halvøya i 1953, men nå 65 år senere er Koreakrigen ennå ikke formelt avsluttet.

Mongolia og Singapore skal ifølge CBS og CNN være blant de aktuelle stedene for møtet mellom Trump og Kim, men Singapores statsminister har uttalt at han ikke har fått noen formell forespørsel om at hans land skal være vertssted.

Flere analytikere, deriblant CNN-analytiker Stephen Collinson, mener Trump fortjener sin del av æren for det historiske koreanske toppmøtet.

– Uansett hvordan du ser på det, fortjener president Donald Trump betydelig ære for fredagens historiske åpning mellom de to koreanske landene, skriver Collinson, som imidlertid mener at spørsmålet om hvor stor del av æren Trump fortjener, er åpent.

(©NTB)

Mest sett siste uken