Trump satte ny bursdagsrekord

President Donald Trump (74) hadde bursdag på søndag og fikk en historisk gave fra velgerne.

NEW YORK (Nettavisen): President Donald Trump hadde bursdag på søndag og både presidenten og partiorganisasjonen, Republican National Committee (RNC), samlet da inn et rekordstort beløp til hans valgkampanje.

Fikk inn 133 millioner kroner

Det totale beløpet som ble samlet inn på presidentens 74-årsdag var på 14 millioner dollar, eller 133 millioner norske kroner. Den tidligere rekorden var fra 19. oktober 2016, og var på ti millioner dollar.

Ifølge Fox News har Trump og RNC på de siste tre årene bygget seg opp en kontantbeholdning på rundt 255 millioner dollar, 2,4 milliarder norske kroner.

Biden satte også rekord

CNBC melder at Joe Biden også skal ha satt ny rekord i forbindelse med sin valgkampanje, da han i mai samlet inn 80 millioner dollar, eller rundt 760 millioner norske kroner.

Det er 20 millioner dollar mer enn han fikk inn i april. Da fikk både han og Trump inn rundt 60 millioner dollar hver i donasjoner, Biden dro inn 60 millioner dollar mens Trump landet inn 61 millioner.

På de siste meningsmålingene ligger Biden nå et godt stykke foran Trump.

I forrige fortalte Biden at han frykter at Donald Trump enten vil forsøke «å stjele» presidentvalget eller nekte å forlate Det hvite hus dersom han taper.

– Min største bekymring er at presidenten vil forsøke å stjele dette valget, sa Biden i «The Daily Show with Trevor Noah».

Rekord-interesse for Trump-billetter

Det pågår i disse dager en knallhard kamp om Donald Trump-billetter, selv om USA er svært hardt rammet av koronakrisen, med 2,1 millioner registrerte smittetilfeller og rundt 118.000 dødsfall.

For til tross for at mer enn 12 delstater i forrige uke hadde sitt høyeste antall koronasmittetilfeller per uke, og minst ni delstater hadde en økning i innleggelser, så står president Donald Trump hardnakket på at han vil ha i gang sine velkjente folkemøter.

Det første folkemøtet Trump ønsker å gjennomføre etter at koronaviruset kom til USA, skal etter planen finne sted i Tulsa i Oklahoma på lørdag og har plass til 19.000 personer.

President Trump skriver på Twitter mandag at nesten en millioner mennesker har søkt om å få billett, til tross for at det bare er plass til 19.000 personer.

- Nesten én million mennesker har bedt om billetter til lørdagens folkemøte i Tulsa, Oklahoma! skriver Trump på Twitter.

I Tulsa bor det 400.000 mennesker, noe som betyr at over dobbelt så mange som bor i byen, har bedt om billett.