Trump sier han stanset angrep mot Iran da han skjønte at mange kunne dø

- Ville tatt livet av 150 mennesker.

USAs president Donald Trump sier at han avblåste et angrep mot Iran da han fikk vite at det kunne ta livet av 150 mennesker.

Presidenten legger til at dette ikke sto i forhold til tapet av en drone.

Trump skriver på Twitter at tre ulike mål var plukket ut, men at han stanset angrepet ti minutter før målene ville ha blitt truffet.

USA forberedte torsdag et angrep på Iran som gjengjeldelse for at Iran onsdag skjøt ned en amerikansk overvåkingsdrone over Hormuzstredet.

Ordren ble deretter trukket tilbake, meldte først nyhetsbyrået Associated Press tidligere på fredag.

Se video av nedskytingen: - Trump beordret angrep på Iran

Et slik angrep ville ha blitt det tredje militære angrepet til Trump mot mål i Midtøsten, ifølge New York Times. Trump har fra før av gjennomført to angrep mot Syria.